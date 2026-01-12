被酸民嗆「與李鐘碩穿情侶裝」 IU不忍了霸氣回應

IU(左圖左)與李鐘碩(右)被指穿情侶裝，IU罕見回應了。翻攝微博



南韓女星IU（李知恩）與演員李鐘碩，公開戀情後至今已經滿3年，感情始終甜蜜，不過近日卻因為一件小事情，IU疑似被酸民攻擊，遭到網友發起抵制，IU也硬起來霸氣回應，也間接確認兩人關係仍十分緊密。

李鐘碩日前出席韓劇《瑞草洞》聚會時，身上穿的衣服意外成為焦點。聚會由柳惠英分享，當天李鍾碩、文佳煐、姜有錫、林成宰、尹鈞相等人齊聚一堂迎接新年。

李鐘碩當天被發現所穿的毛衣，與演員李妍曾於IG限時動態分享與IU的合照，當時IU身上所穿的外套相似，不少網友就認定兩人「情侶裝」曬恩愛，竟引發不少網友發起抵制，稱無法接受偶像談戀愛。

不過多數酸民都是主要針對IU，不少南韓網友竟然湧入IU 的官方平台留言，甚至十分不客氣質問：「衣服能不能各穿各的？手機殼能不能各用各的？毛帽能不能各戴各的？各自用不同的不行嗎？一定要這樣嗎？」

對於酸民留言，IU 罕見親自現身留言，直球表示：「다른 옷인데…？（是不同件衣服耶）」並附上一個笑臉表情符號，霸氣回應此事。

不過，大批網友更力挺IU，也不少人也直言，既然是公開交往的情侶，穿搭被聯想成放閃再正常不過。許多人也給予祝福，留言表示「看來還好好交往中」、「這樣放閃真可愛」。

