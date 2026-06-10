被酸破格招待參觀甘迺迪圖書館 鄭麗文再分享逛紐約植物園

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〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文日前分享參訪甘迺迪總統圖書館暨博物館，館方特別安排她參觀平時並不對外開放的七樓區域。鄭麗文今再分享造訪紐約皇后植物園，聽聞植物園正積極籌備「第13屆台灣國際蘭花展」，她特別以「台灣蘭花」兼具堅韌與優雅的美麗特質，比喻台灣堅守和平的寶貴精神。

國民黨表示，鄭麗文一行造訪紐約皇后植物園，與紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)、李羅莎(Nily Rozic)及皇后區區長辦公室移民中心主任顏星悅(Starry Yan )等政要進行交流。皇后植物園大使黃百齡(Pauline Huang)致詞表示，今年恰逢美國獨立250週年，也是植物園積極籌備「第13屆台灣國際蘭花展」的重要時刻，這項長期的合作夥伴關係不僅展現了台灣蘭花之美，更進一步鞏固了台灣與紐約多元社區之間的緊密連結。

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皇后植物園執行長Evie Hantzopoulos與董事會主席Raymond Jasen隨後向訪團介紹了植物園的歷史與社區根基。Raymond Jasen指出，自1970年代起，台灣移民社群大量湧入紐約法拉盛(Flushing)，在當地投入大量資金建設、重振經濟並引入商業，法拉盛能有今日繁榮且充滿活力的多元文化面貌，台灣社區的卓越貢獻與慈善力量功不可沒。

鄭麗文時分享了自己於1992年在紐約皇后區居住與生活的深刻緣分，她並稱讚皇后植物園「不僅是紐約大都會中的一塊綠洲，更是滋養居民心靈的精神綠洲。」

鄭麗文強調，此行訪問美國最重要的核心目的，在於向美方朋友傳遞「促進兩岸和平與東亞穩定」的期盼。她表示，台海局勢的緊張將為未來帶來極大風險，身在台灣的我們必須肩負起責任，推動台海走向和平穩定，避免讓美方捲入非必要的戰爭，共同開創東亞和平、穩定與繁榮的新願景。

鄭麗文也期盼美國能持續在亞太區域扮演關鍵的領導角色，積極扭轉目前區域內緊張與衝突的態勢，透過台美與國際間的實質合作，共同創建持久的和平，攜手讓亞太區域走向更加互利與繁榮的新局面。

紐約州眾議員、同時擔任旅遊、公園、藝術及體育委員會主席的金兌錫(Ron Kim)在致詞中高度肯定台灣社區在文化、外交上所扮演的領頭羊角色，並稱許此類文化外交是凝聚社區與國家的重要基石。另一位州眾議員李羅莎則回顧了自己十年前造訪台灣時對「女性領導力」留下的深刻印象，並強調紐約與台灣之間的堅實友誼將歷久彌新。

顏星悅讚揚皇后區作為全球最多元族裔聚集地的包容實力，她非常高興看到台灣社群在皇后區展現出耀眼的生命力，每年在紐約大都會隊(Mets)球場舉辦的「台灣日」(Taiwan Day)盛會，大家都非常享受其中，她也對法拉盛與華人社區的充沛活力致上由衷敬意。

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