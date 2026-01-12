被酸訪日跟桌子合照 黃國昌嗆：執政者擺爛，我們有責撐起國家

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨（11日）突宣布訪美，並稱這次閃電行程目的是和美國政府部門會談國防、關稅議題，今（12日）民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則舉例民眾黨上回訪日，開酸黃國昌過去倉促出國，卻跟「自民黨總裁桌子合影」，對此，黃國昌則把握轉機時間回嗆，他認為「當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家」。

黃國昌昨臨時宣布訪美，晚間率團搭機出發，預計前往美國首府華盛頓，他聲稱此行將與美國政府部門進行會談，議題聚焦台灣人關注的國防、關稅等，預計週三上午返台，出發前開直播，老婆高翔還以愛的抱抱送行。

今（12日）鍾佳濱回應，表示黃國昌昔譏笑在會期間出國考察或參訪的委員，如今卻雙標，鍾佳濱也直言，黃國昌不是第一次當立委，卻匆忙將總預算審查、軍購特別條例、甚至是由他自己發動的總統彈劾案都被置之腦後，另外，鍾佳濱也舉例民眾黨上回訪日，開酸倉促出國「出去跟日本自民黨總裁的桌子合影，好像不是什麼很重要的事情」。

黃國昌則把握轉機時間回嗆，表示看到民進黨反應，悲哀難過情緒油然而生，並反問「我們國家的執政黨，到底怎麼了？？？為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？」黃國昌自認為了台灣、為了解決問題「再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動」，並強調「當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家」。





