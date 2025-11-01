被錢壓垮？造型師欠繳租又失聯…房東開門見他「遺體發黑」死亡超過1週

社會中心／陳弘逸報導

台北市中山區日前驚傳死亡案，一名男租客入住約半年，因積欠數個月房租，房東關切發現，人不明原因陳屍租屋處。(示意圖／PIXABAY)

台北市中山區日前驚傳死亡案，一名男租客入住約半年，不明原因陳屍租屋處，被人發現時，飄散強烈異味，遺體已明顯發黑，死亡超過一週；死者為藝人妝髮造型師，疑收入不穩、積欠數個月房租，生活入不敷出，傳出憾事；警方初步勘驗，無外力介入，已報請檢方相驗，並通知家屬。

據《聯合報》報導，死者為57歲施姓男子，為藝人妝髮造型師，今年4月承租中山區龍江路一處出租套房，每月房租1.2萬元，但積欠數個月房租，房東又聯絡不上，直到10月31日下午前往關切，竟發現人陳屍房內。

廣告 廣告

施男被發現時，房內散發濃烈臭味，遺體已明顯發黑，死亡超過1週；據悉，他疑因收入不多、入不敷出，又有負債等情，才傳出憾事；後續房東通報警方協助，並封鎖現場採證，初步排除外力介入，並報請檢方相驗，並通知死者家屬。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

民眾目擊：浮屍漂在微風運河！7旬婦「身無證件」身分、死因仍待查

女駕駛開BMW轉彎闖禍！婦騎機車「停等紅燈」慘遭撞倒OHCA…送醫未脫險

選擇二婚重拾愛情夢碎！尪獵奇性癖愛嫖巨乳妹、約砲…還要求：玩換妻

兒赴美國攻讀碩士「人間蒸發逾25年」老母親遍尋不著！含淚聲請死亡宣告

