被錯殺？美國喊記憶體關稅100%重挫記憶體族群 南亞科總座釋疑

南亞科總經理李培瑛。（圖／鏡週刊提供）

美國商務部長盧特尼克先前出席美光紐約州新廠動土典禮時表示，未來不在美國設廠的記憶體廠恐怕面臨100%關稅，南亞科（2408）、華邦電（2344）也被外媒點名將受到波及，今天南亞科、華邦電也一度被殺到跌停價，不過南亞科總經理李培瑛19日在法說會上表示，直接銷售美國比重不大。

記憶體可能遭課100%關稅！日前美國商務部長盧特尼克表示，可能對沒有在美國設廠的繼體廠商，課徵100%關稅，外媒點名除了三星、SK海力士外，台灣的南亞科、華邦電也將受到影響。

「目前沒有赴美設廠的打算。」南亞科總經理李培瑛19日受訪時直言，南亞科直接銷售至美國市場的產品占比並不大，雖然比例正在增加中，但目前尚不足以支撐在美設廠的決定，未來公司將持續觀察市場與政策變化，未來才會針對相關情勢進行審慎評估。

業界分析，從美國市場的市占率來看，南亞科佔比低，反而SK海力士、三星影響更大，比起南亞科，如果真的課徵100%關稅，南韓記憶體雙雄會先評估赴美設廠。

近期南亞科建廠、買設備動作不斷，但主要投入在台灣產線。針對外界關注的資本支出，南亞科表示，2026年預計投入的500億元資金中，包含了去年遞延的約60億元。在資金分配比例上，約有70%將用於新廠的廠務建築、無塵室等基礎設施建設，剩餘30%則用於設備採購。

南亞科總經理李培瑛透露，新廠預計於2027年初開始裝機，並於2027年中正式量產。產能規劃方面，目標在2028年上半年拉升至每月2萬片的產出規模，屆時將導入包括DDR4、DDR5、LPDDR4/5及客製化AI專案等多樣化產品線。



