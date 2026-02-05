被鍾佳濱點名「板凳球員」上場代李貞秀 陳智菡嗆：貴黨團很閒？

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(5)日喊話民眾黨，李貞秀國籍問題會讓國民憂心，應好好評估「板凳球員」陳智菡，讓她上場秀球技、成為「正式球員」。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡反嗆「貴黨團很閒？跑來干涉台灣民眾黨的提名」。

針對國籍爭議，李貞秀日前表示自己去年曾回中國申請放棄國籍，但對方完全不受理，並強調自己僅有中華民國護照。不過李貞秀受訪時一度口誤稱「我是唯一中華人民共和國的國籍」，鍾佳濱今日則表示，即便是誤稱，仍會讓國民憂心。鍾佳濱也喊話，建議民眾黨應該好好評估陳智菡，因陳智菡已在立法院兩年，「板凳球員」當那麼久，可以上場秀秀球技。

對此，陳智菡回應，李貞秀委員是依程序合法遞補、於2月3日正式就職的立法委員，中選會早已確認她入籍中華民國超過10年，確實具備被提名為不分區立委的參政資格，也於2026年2月2日正式頒發其當選證書。她痛批，如今台灣的法治與制度卻遭到內政部長劉世芳、總統賴清德的個人意識形態霸凌，「賴式法學早已讓行政機關與基層陷入集體混亂，有夠荒謬」。

陳智菡也怒批鍾佳濱莫名其妙，跑來干涉台灣民眾黨的提名，「請問民進黨各位大立委是沒事做了嗎？貴黨團很閒？閒到每天沒事做跑來嘴民眾黨的事，真羨慕貴黨團的歲月靜好，沒事可做只要打嘴砲就好。」

