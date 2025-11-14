被鎖在店裡面！取個貨「鐵門全降下」 男傻眼：受困40分鐘

新北三重有男子受困蝦皮智取店。（圖／TVBS）

一名新北市三重區男子游先生於13日晚間八點多到蝦皮智取店取貨時，卻遭遇意外被困店內近40分鐘的驚險經歷。當他才剛在自助機台付完錢，店面的鐵捲門突然自動降下，讓他無法離開。雖然他嘗試掃描緊急專線QR Code求助，卻無人回應，最終只得報警求救。對此事件，蝦皮公司表示門市已恢復正常運作，並會安排客服人員進行關懷。

這起事件發生在新北市三重區大勇街的24小時營業蝦皮智取店。13日晚間8點13分，游先生前往取貨，在報到繳費機剛付完錢時，突然聽到鐵捲門關閉的聲響。游先生表示，他本想立刻跑出去，但看到前方有緊急服務專線，想找電動門開關，且當時鐵門已降至一半高度，已無法鑽出。他嘗試撥打店內標示的緊急服務專線，卻始終無人回應。

24小時營業的蝦皮智取店鐵門突然關閉。（圖／TVBS）

幸好游先生有隨身攜帶手機，於8點30分報警求救。警方接獲通報後兩分鐘內迅速抵達現場，並聯繫店經理處理。最終在8點51分成功開啟鐵門，讓游先生脫困。對於這次意外，游先生推測可能是遙控器密碼與其他店面相同，導致有人誤觸而使鐵捲門關閉。

蝦皮表示會由客服人員聯繫關懷當事人。（圖／TVBS）

針對此事件，蝦皮公司回應表示，他們接獲門市鐵捲門故障通報後，立即派員到場協助排除問題，目前門市已恢復正常運作，後續也會由客服人員聯繫關懷。若民眾在店內遇到任何狀況，可掃描機台上的QR Code聯繫客服反映。實際操作時，需要往下滑動並點選「找不到我想問的訂單」，即可連線到真人客服。

永輝里里長黃志明表示，這是該店首次發生類似事件，他認為這情況相當誇張。沒想到民眾只是來領貨，卻無緣無故被關在店內。若當事人沒有帶手機，恐怕會與蝦皮貨物一起過夜，且不知何時才能脫困。

