被閃電劈2萬次的機率！ 威力球史上第二大獎 1人獨拿571億

美國「威力球」開出史上第二高獎金，由阿肯色州一人獨得約571億台幣彩金。(圖／達志影像路透社)

美國樂透彩【威力球】，在平安夜開出今年最高、也是史上第二高的獎金，由阿肯色州郊區的一名幸運兒，獨得約新台幣571億的高額彩金。美國一位大學數學教授分析，這位幸運得主的中獎機率，大約是2.92億分之一，要比被閃電擊中的機率，要困難兩萬倍。

美國「威力球」開出史上第二高獎金，由阿肯色州一人獨得約571億台幣彩金。(圖／達志影像路透社)

在平安夜當晚，威力球開獎主持人Laura Johnson宣布第一個開出的數字是25，隨後確認出現了頭獎得主。這次中獎引起卡博特居民的驚訝，有居民表示認為從來沒有人在阿肯色州贏得任何大獎，尤其是在卡博特這個地方。根據威力球官網說明，中獎者可以選擇以30年時間領取總共18.17億美金，或是一次性領取8.349億美元，但無論選擇哪種方式都需要繳納稅金。

廣告 廣告

阿肯色州獎學金彩票辦公室執行董事Sharon Strong鼓勵這位幸運兒在前來領獎中心領獎前，先與財務顧問和律師會談，妥善規劃這筆巨款。多州彩券協會表示，在平安夜開出威力球頭獎的情況只在2011年發生過一次，而在耶誕節當天開出頭獎則有4次紀錄，分別發生在1996年、2002年、2010年和2013年。

對於中大獎的機率，美國大學數學教授Tim Chartier提供了深入分析。Chartier解釋道，即使購買100張彩券，中獎機率確實增加了100倍，但機會仍然微乎其微。他以「九年裡的其中一秒」為比喻，指出買100張彩券就等於在漫長的九年之中只有100次機會去猜中那一秒鐘，因此中獎可能性依然極低。

Chartier進一步比喻說，在2萬名被閃電擊中的人當中，只有1人會中頭獎；或者在5萬名能活到100歲的人中，也只有1人能拿大獎。更悲觀的分析是，在長達9年的時間裡，2.92億人當中只有1人能夠猜中正確的秒數，這就是中威力球頭獎2.92億分之一的機率。

更多 TVBS 報導

輸不起？賭客贏走34萬 業者竟夥同2共犯 持電擊棒行搶

史上第2高！美國威力球開出571億頭獎 耶誕大禮1人獨得

WC決賽「超值票」要NTD13萬 FIFA被罵翻推2000優惠票止血

西門町彩券攤商遭搶劫！行動不便成目標 攤商：「根本沒法追」

