被開違停暴怒持斧頭砍傷警 嫌犯情緒失控「犯案動機曝光」

男子追上來砍傷女警。（圖／翻攝記者爆料網）

台南市一名黃姓女警，昨（6）日晚間在中西區執行違規停車取締勤務時，竟遭一名陳姓男子持斧頭攻擊。事發當下，女警正在崇善路開立紅單，陳男突然從車內取出斧頭，對其連劈數斧，造成其肩背多處受傷，所幸防彈背心擋下大部分攻擊，並無生命危險。如今，犯案動機也曝光了。

警方指出，事發時間約在晚間8時30分，崇善路沿線商家林立，是常見的違規停車檢舉熱點。警方接獲110通報後，黃姓女警與同仁趕赴現場取締違停車輛。未料，陳姓男子接過罰單後未發一語，卻突然轉身從車內取出野營斧，對女警猛力揮砍，現場情況相當驚險。

根據現場目擊店家描述，陳男年約40多歲，當時沒有任何爭執行為，卻在接單後突然攻擊，令人驚愕。警方與女警反應迅速，立即合力將嫌犯壓制，同時呼叫支援，並將受傷女警送往市立醫院急救，經縫合傷口後無生命危險。

根據《自由時報》報導，警方初步調查發現，陳姓男子疑因情緒積壓而爆發。其友人表示，陳男平時有露營習慣，因此車上備有斧頭。他近一個月內曾在同一地點因違停收過兩張罰單，昨晚外出買晚餐再度被開單，可能因此情緒失控，釀成攻擊事件。

對此，警方表示，全案目前朝殺人未遂方向偵辦，偵查細節基於偵查不公開原則暫不對外說明，但強調執法人員依法取締交通違規是為維護公共秩序與用路人安全，民眾如對罰單有異議，可循行政申訴管道處理，絕不可以暴力挑戰公權力。

