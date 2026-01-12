被關禁閉照樣衝？群創處置飆漲停、友達爆量登成交王 網驚：面板甦醒了

記者許雅惠／台北報導

即使被關禁閉，群創（3481）今日股價表現依舊很虎，開盤1個小時就亮燈漲停還鎖死（圖／翻攝自台新智多星）

面板族群今（12）日全面甦醒！受到面板報價止跌回升、中國傳出農曆年減產計畫，加上股價基期低，吸引大批資金瘋狂卡位。面板三虎今日同步點火，盤面氣勢火熱，其中「群創」表現最為剽悍，即使已被列入分盤交易，股價依舊直奔漲停，讓股民看傻眼！

群創遭「關禁閉」照樣噴漲停！營收創45個月新高

群創（3481）近期因股價波動劇烈，自1月7日起至20日遭列入5分鐘一盤的分盤交易（處置股），雖然先前連收兩天黑K，但今日不畏「關禁閉」強勢回神，一開盤就震盪走高，盤中更直接衝上22元漲停鎖死，展現驚人氣勢。

群創強大的股價動能來自基本面報喜，去年12月營收出爐，受惠併購日本大廠Pioneer（先鋒）產生的合併效應，單月營收衝上214.36億元，寫下近45個月新高，月增率高達25.18%。2025年全年營收2267.5億元，年增4.73%，繳出近年少見的亮眼成績單。

友達爆量奪「成交王」 傳打入SpaceX供應鏈

「二哥」友達（2409）同樣表現不俗，早盤開低後隨即有買盤急拉，漲幅一度衝破8%，股價來到15.75元。開盤短短一小時，成交量就爆出26.8萬張，直接登頂上市個股「成交量王」。友達積極推動轉型，法人看好今年本業有望挑戰「虧轉盈」。

市場指出，面板業題材一棒接一棒，群創子公司CarUX整合效益發酵，加上積極布局「扇出型面板級封裝（FOPLP）」，甚至傳出有機會打入馬斯克的SpaceX供應鏈，成為股價續攻的關鍵燃料。

彩晶列處置股 股價10元關卡保衛戰

至於面板股中股價最低的彩晶（6116），因被列為注意股，公布去年12月自結數據，單月虧損3.72億元，每股虧損0.13元。彩晶從今日起至23日列為處置股，股價呈現量縮整理，早盤一度下探9.86元，隨後拉回10元關卡之上，短線進入觀望格局。

法人分析，這波面板股上漲主因是「報價回溫」與「減產利多」，加上股價位階仍偏低，轉機題材吸引資金瘋狂湧入。

