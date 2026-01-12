被關稅害慘！台灣「斷交國」成衣業爆危機 台商曝慘況

國際中心／倪譽瑋報導

2025年美國揮出關稅大刀，與台灣斷交的非洲國家賴索托屬受影響較重者之一。外媒指出，當地有許多工廠生產成衣出口到美國，美方的高額關稅讓經營艱困，在當地長期設廠的台商宏遠興業（Ever Successful Textiles）透露，公司的縫紉機只有80％處於運轉狀態，廠內員工也從2024年的650人，減少到剩550人。

對美國貿易失衡 賴索托遭川普關稅重擊

根據外媒《衛報》報導，2025年時川普對許多國家祭出關稅政策，依據各國對美貿易順差來設定稅率，2024年賴索托對美國的出口額約2.37億美元（約新台幣74億）；而美國進口到賴索托僅約280萬美元（約新台幣8850萬），對美貿易結構不平衡，賴索托面臨高達50％的沉重關稅。

面對嚴厲的關稅，賴索托貿易部長謝利勒（Mokhethi Shelile）表示，美國川普曾聲稱，賴索托是個無人知曉的國家、正被當作「賤民國家」對待。雖然關稅最終降至15％，但仍讓賴索托的經濟大受影響，該國央行將2026年的經濟成長預期下調1個百分點，僅有0.9％。

台商產能受波及 當地成衣業工人難維生

美國關稅的衝擊，以長期在賴索托設廠的台商「宏遠興業」為例，廠商為美國生產許多運動服，旗下產品也有銷往南非。公司人力資源經理帕拉 （Malefetsane Phahla）指出，目前公司470台縫紉機，只有80％處於運轉狀態，公司在2024年擁有650名員工，如今剩下550名。

除了工廠，人民生活也不好過，48歲的賴索托工人馬卡克（Moleboheng Matsepe）指出，自己2023年失去了為Fabletics縫製運動褲的全職工作，之後幾年還能找到一些兼職；但到2025年9月，已無穩定工作機會「壓力太大了…我們晚上都睡不著覺」，現在只能靠偶爾幫忙洗衣服賺錢，以養活一家五口。

服飾黃金時代不再 政府拚守住經濟命脈

報導回顧，賴索托服裝業在2004年鼎盛時期有破5萬的工人，如今約剩下3.6萬名，其中大部分是女性，且有三分之一是為美國生產服裝；一項政府調查顯示，該國12家出口到美國的成衣公司裁員人數達400人，更有5家工廠產能利用率剩下5%至30%、3家甚至已停產。

對於國家面臨的外貿困境，謝利勒表示「我們正致力於推動多元化，或逐步將更多產品轉向南非市場，同時不減少對美國的出口。」他認為賴索托仍需要美元來進口電力、購買重型機械。而國家也會爭取將美國的關稅降低至10％，以達到史瓦帝尼與衣索比亞的水平、保持競爭力。

