被關進新加坡小黑屋！女星「全裸艷照」遭警方看光光

「情色教主」雪碧（方祺媛）爆出，去年10月入境新加坡遭海關攔下，疑似因手機存有成人平台OnlyFans的裸露內容，被遣返回台。她向《鏡週刊》表示，當時自己被帶進小黑屋，手機裡的全裸寫真照被看光光，她深受打擊，還得看精神科治療。

雪碧表示，去年10月初她受邀前往新加坡觀賞F1賽車比賽，在機場被一名男警帶進小黑屋二次審查，她形容小黑屋裡面都是亞洲面孔，包括台灣、中國大陸與印度的旅客，50多人擠在百坪空間，她睡在行軍床上一晚，還要自行負擔住宿、看管費。

警方扣留雪碧的手機並翻看裡面性感照片，完全不理會她多次要求停止，在檢查完之後，海關沒有說明原因就將她直接遣返回台，她必須自行補買回程機票。雪碧因此事受到不小的打擊，深感自尊心被踐踏，手抖、失眠又惡夢連連、自律神經失調，求助精神科服藥控制病情。



