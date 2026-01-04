被關一年一笑置之！張景森點名解方在柯文哲 柯火大護黃國昌：別逼用焦土政策

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

針對前行政院政務委員張景森指稱「政治僵局的解方在柯文哲一念之間」，並批評民眾黨主席黃國昌路線錯誤，民眾黨創黨主席柯文哲今（4）日首度正面回應，強調當前政局對立的關鍵不在在野黨，而是在「賴清德的一念之間」。他並警告，若民進黨持續將司法操作為政治工具、對黃國昌「如法炮製」，民眾黨勢必採取強烈反制。

柯文哲直言，自己曾遭羈押一年，「可以一笑置之」，但聽聞民進黨政府仍計畫再對黃國昌出手，「我絕對不同意」。（圖／民眾黨提供）

柯文哲今日陪同民眾黨立委張啓楷在嘉義市掃街拜票，並於行程中接受媒體訪問。他指出，張景森是民進黨內「有智慧的人」，對方的話他「都聽得懂」，但對僵局歸因的判斷顯然本末倒置。柯文哲直言，若賴清德總統上任之初即以「聯合政府」思維與在野黨協調，今日的政治對立與制度卡關根本不會發生。

柯文哲認為，台灣政局之所以陷入膠著，與執政黨處理重大政策的態度密切相關。他以軍購特別預算為例指出，過去已支付超過6000億元軍火卻遲遲未交付，如今政府再提出1.25兆元特別預算，卻僅提供「2張A4紙」說明，這樣的審議條件，連民進黨立委都會「審得很心虛」。柯文哲說，「2張紙要換1.25兆，這不可能的事情」，政府不能抱持「要審就審，不審拉倒」的心態。

針對立法院僵局，柯文哲也提出具體建議，表示朝野三黨各有總召，若總召層級無法取得共識，可各自再帶一名成員，組成六人小組坐下來協調，問題一定有解。他強調，真正能促成整合的人，是身居高位、握有權力的總統，「還是在賴清德的一念之間」。

柯文哲直言，自己曾遭羈押一年，「可以一笑置之」，但聽聞民進黨政府仍計畫再對黃國昌出手，「我絕對不同意」。柯文哲痛批，執政黨不該將司法當成政治鬥爭工具，若再度以相同手法操作，「如果再來一次，這一次我就不一樣，一定採取焦土政策」。柯文哲重申，不可以再如法炮製黃國昌、不可以把司法當政治工具。他也警告，在賴清德一念之間，「不要把台灣搞到四分五裂」。

