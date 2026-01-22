被陳傑憲讚帥又會打球 韓籍球星李政厚驚傳在美機場遭拘留！裴洛西出手相救

韓籍球星李政厚飛往美國加州參加巨人隊活動，驚傳在機場一度遭到拘留，現已獲釋。（翻攝自Instagram @hoohoohoo__）

效力於MLB舊金山巨人隊的韓籍球星李政厚，才剛宣布將在3月的WBC世界棒球經典賽，披上韓國國家隊的戰袍出賽，將和台灣隊在東京巨蛋交手，未料在美國時間週三（21日）傳出，他在從韓國飛回美國洛杉磯的時候，在機場遭到海關拘留，已在球團出手協助下獲釋，前眾議院議長裴洛西辦公室也證實此事。

陳傑憲羨慕帥又會打球 「風之孫」李政厚將披韓國隊戰袍

曾被「台灣隊長」陳傑憲點名「球打這麼好，又帥又有型」的27歲韓籍外野手李政厚，2023年和MLB巨人隊簽下6年、總價值1億1,300萬美元（約新台幣36億元）的合約，展開旅美生涯。有「風之孫」封號的他，在休賽季期間回到韓國，近日確定將代表韓國隊，參加3月的WBC，屆時將和陳傑憲在場上對決。

然而根據《舊金山標準報》（The San Francisco Standard）報導，李政厚週三在洛杉磯國際機場遭美國海關與邊境保護局（CBP）短暫拘留。據悉他是要前往加州參加巨人隊週末在聖拉蒙舉辦的FanFest系列活動。

李政厚返美遭拘留 裴洛西、巨人隊出手相救

在李政厚被拘留後，巨人隊球團也立刻出手援助。原來他是因為從韓國入境美國，忘記攜帶所需旅遊文件。當地聯邦眾議員裴洛西辦公室證實，裴洛西已和巨人隊及國會夥伴聯繫聯邦單位，協助讓李政厚獲釋。

巨人球團也發出聲明表示，李政後因為旅行文件問題，在洛杉磯機場遇到短暫的旅行狀況，相關事項已迅速與主管機關釐清，並已獲准繼續行程。感謝所有相關單位展現的專業處理；CBP則未對此一情況作出回應。

