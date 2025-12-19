被陳其邁稱讚「比市長更像市長」 許智傑揭促成三井投資鳳山內幕
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鳳山的新地標「三井Shopping Park LaLaport高雄」，於今(19)日舉行上樑儀式，市長陳其邁致詞時特別感謝鳳山立委許智傑，指他是促成三井投資鳳山的「關鍵推手」，更稱讚許智傑對地方建設的奔走「比市長更像市長！」由於適逢民進黨高雄市長初選的最後階段，這番話也引起外界關注。
三井LaLaport位於衛武營旁的國泰重劃區台糖土地，過去長期面臨開發瓶頸，許智傑始終認為，鳳山身為高雄人口最多的行政區，極需一座具備國際水準的商業中心來帶動區域轉型。
由於該地塊涉及多方權屬，開發程序極其複雜。許智傑今天回憶說，這塊土地其實已經在法院訴訟10餘年，等於將鳳山最精華的地段荒廢了10年之久，後來他多次在中央召開協調會，並提出用仲裁方式來做調停；後續聽聞三井集團正在南台灣尋覓適合進駐大型商場的適合空間，於是他以鳳山「人口紅利」與「衛武營藝術特區」的雙重優勢，代表鳳山向三井集團毛遂自薦，再加上陳其邁市長的市府行政團隊協力的幫助，才能夠有明年即將開幕的鳳山三井Lalalport。
許智傑也特別感謝三井集團認同鳳山、願意投資鳳山，預計未來創造超過2千個就業機會，帶動周邊文創與觀光產業。他認為，未來的鳳山將是高雄的新都心，他已經準備好將這樣的成功模式，擴散到整座城市。
對於陳其邁稱讚許智傑對地方建設的奔走，「比市長更像市長！」許智傑團隊解讀為這反應出許智傑在處理地方發展時，已具備跨越區域立委、進入城市治理層級的宏觀思維，展現「市長級」的城市經營藍圖，也感謝陳市長肯定許智傑在鳳山三井Lalalport這案「從無到有」的領導力。
LaLaport高雄原本預計明年第3季開幕，但目前尚未取得使用執照，台灣三井不動產公關部資深經理曾玲玲表示，目前預計最快明年(2026)第4季、最慢後年(2027)第1季開幕。
