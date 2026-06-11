被陳其邁笑做不好還去輔選 蔣萬安用李光耀城市獎回擊

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雄市長陳其邁酸台北市長蔣萬安做不好還四處去給人家站台，會被人家笑死，蔣萬安以歷數北市政績，並以「李光耀城市獎」回擊。（圖片來源／台北市政府）

年底選戰將屆，高雄市長陳其邁酸，做不好還四處去給人家站台，會被人家笑死，蔣今（11）日回應時，歷數北市政績，甚至獲得「李光耀城市獎」特別獎殊榮，予以強力回擊。

蔣萬安為藍營「最強母雞」之一，對於到外縣市輔選站台一事，陳其邁稱，政績才是硬道理，如果做不好四處站台會被笑死。

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蔣萬安在出席AI領航．智造安穩觀摩會時指出，台北市過去這三年，不管是第一年兌現承諾讓非常困難的大巨蛋完工啟用、舉辦賽事，後來也辦演唱會。

蔣萬安並歷數捷運六線齊發2.0持續推進、爭取輝達總部落腳台北，首創全國之先推出「生生喝鮮奶」、營養午餐免費、育兒家庭減工時不減薪，及第二胎孩子公托準公托全面免費等政策。

全台首獲李光耀城市獎，新青安2.0應納各縣市差異

針對城市評比，蔣萬安強調，北市不只獲得遠見、天下等民調、城市評比史上最好的成績，更獲得有全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀城市獎」特別獎殊榮，也是全台灣第一個城市獲得這個獎項。

蔣萬安，週日將率團飛往新加坡領取獎項，也藉這機會與倫敦、布達佩斯等共同分享城市治理理念跟成果。

民進黨台北市長參選人沈伯洋，被藍營評估為「犧牲打」，連綠營「小雞」都憂心（圖片來源／沈伯洋臉書）。

針對新青安2.0將上路，蔣萬安稱，中央在額度設定上，要考量各縣市房價差異，才能真正照顧到市民朋友權益。

沈伯洋批「OK繃式」治理，中央拿香跟著拜願分享

此外，蔣萬安稱，同時北市府推出幸福住宅之後，中央也跟進推出婚育宅，北市府很願意分享推動經驗，跟中央一起交流，把這政策做得更好。

而民進黨台北市長參選人沈伯洋提及育兒減少工時計畫，酸市府缺少完善配套措施，像「OK繃式」治理城市，以及讓公務人員實質減壓。

蔣萬安則是提醒稱，台北市率全國之先推出育兒減工時不減薪計畫，中央後來也跟進，市府也很願意分享這段期間的經驗，並會持續努力打造更友善的工作環境。

(原始連結)





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