被陳培瑜控「打人」赴北院開庭 徐巧芯翻白眼：惡人先告狀

在開庭前，徐巧芯大翻白眼，反控惡人先告狀。（圖／東森新聞）





立法院2024年審議選罷法、憲訴法及財劃法三大法案時，朝野在議場爆發激烈肢體衝突，民進黨立委陳培瑜就指控遭國民黨立委陳玉珍、徐巧芯、邱若華、翁曉玲以及民眾黨立委林憶君等人涉嫌打人，提告傷害罪，在開庭前，徐巧芯大翻白眼，反控惡人先告狀，根本在濫用司法資源。

記者vs.立委（國）徐巧芯：「陳培瑜這邊，也提告您傷害的部分，這就是惡人先告狀，跟濫用司法資源。」

等等，還沒回答，就先來個大白眼，真的完全不想演，一聽到民進黨立委陳培瑜對她提傷害，國民黨女戰神徐巧芯砲火猛烈狂嘴！

原來這次徐巧芯出庭，是為了2024年朝野修選罷法、財劃法、憲訴法，爆發激烈衝突時，被綠營指控打人！

立委（國）徐巧芯：「陳培瑜她當時是不斷地哭鬧，跟一個嬰兒一樣，情緒已幾乎是瀕臨崩潰，然後我們不斷跟她說，你這樣很危險，因為外面一直有民進黨的人，要衝進來，她躺在地上，這樣會被踩到頭的。」

徐巧芯澄清，她不僅沒有打人，而是在幫助人，幫助什麼人？，幫助對她提告的陳培瑜。

立委（國）徐巧芯：「不惜就是鑽到她的腰下去，然後讓她壓著我，然後變成就是像一個擔架一樣，就是可以，我是這樣平著抬，貼心到，不是抬手抬腳，連身體一起托上去。」

事實上，當時聲稱因衝突而掛彩的，不只有陳培瑜，還有民進黨立委林宜瑾，她們不只對徐巧芯提告，更對民眾黨立委林憶君、藍委邱若華、翁曉玲，以及當時橫躺在主席台上，有金門坦克之稱的立委陳玉珍喊告涉傷害罪！

立委（國）陳玉珍vs.立委（民）陳培瑜：「（民進黨立委用強制的手段，不讓我們開會。他們不願意面對自己的錯誤。）沒有誰想要傷害誰。現場所說的話就是扭曲事實。」

陳玉珍庭上也重申，請法官再次勘驗影像，以證明陳培瑜指控所言不實，有趣的，陳玉珍庭上還主動提醒書記官寫錯字，立委林宜瑾的瑾是玉字旁！。

立委（國）陳玉珍vs.立委（民）陳培瑜：「（傷害我的立法委員，要成熟地面對自己的行為。）絕對不是如陳培瑜委員所說的，我們要她做蓄意傷害行為。」

朝野衝突一直吵，從國會吵到法院，誰有出手打人，誰其實在出手救人，就看判決出爐，誰會再次比白眼。