被陳奕迅稱讚！香港樂團成員移居台灣 自嘲「開放式關係」

香港樂團雞蛋蒸肉餅推出新作品。（圖／侯世駿攝）

香港樂團「雞蛋蒸肉餅」由主唱Soft Liu、鼓手Heihei Ng、吉他手Soni Cheng、貝斯手Wing Chan組成，相隔六年推出新作品《PROJ3CT 2222》，今（8日）舉辦記者會，雖然只有4位團員，但她們組成了3個小分隊，開玩笑說是「對內劈腿」的「開放式關係」，Heihei Ng更曾出走過一次，希望能到外面的世界看看，但最後還是回到團內與團員一起做音樂。

雖然是香港人，但Soft Liu與Soni Cheng目前住在台灣，Soft Liu表示是因為疫情期間，全世界都只能關在家裡，只有台灣的生活一切如舊，讓她們非常羨慕，決定到台灣生活。問及香港與台灣最大差別，Soft Liu台灣的空間很大，「雖然我家是租的，但比較大，香港都是小小的房子。」並說台灣餐廳常常招待她，讓她非常感動。

陳奕迅也相當欣賞雞蛋蒸肉餅。（圖／侯世駿攝）

四位團員各有才華，其中Soni Cheng曾擔任林憶蓮的樂手，直呼很榮幸能在天后的團隊工作，「她不急著唱歌，她會先介紹樂手，很尊重大家，和她合作真的很開心。」陳奕迅也很欣賞雞蛋蒸肉餅，Soft Liu開心說：「他（陳奕迅）以前有在節目上提起我們，有欣ㄨ賞我們的部分，他也真的是很厲害的音樂人！」

香港宏福苑日前發生大火，造成159人死亡，團員們有朋友是那邊的住戶，幸好火災發生時剛好不在家，不過朋友的寵物在家裡，隔天才被救出來，Soft Liu也說：「是非常難過遺憾的事情，大家都不想發生，如果是自己的家發生這樣的事情，真的不知道該怎麼辦。」

