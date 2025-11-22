被陳菁徽爆曾挺垃圾山主嫌 陳其邁震怒喊告：看了三條線

高雄多處山坡地遭傾倒垃圾，主嫌岡山區碧紅里里長李有財父子遭羈押禁見，藍委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾力挺李有財，高雄市府駁斥並表態提告。陳其邁今天（22日）指出，陳菁徽的邏輯讓他看了三條線，並表示會提告遏止惡質的政治抹黑操作。

陳其邁。（圖／中天新聞）

陳其邁表示，台南的生活垃圾被警察局、環保局發現之後就立刻偵辦，李有財等人昨天也被繩之以法，面對胡亂傾倒垃圾、破壞環境相關的犯罪，一律嚴查嚴辦， 未來不論是司法程序或求償，高雄市一定會用最嚴格標準嚴正執法，除惡務盡，他也再三強調，如果在高雄亂倒垃圾破壞環境，一定會嚴厲執法，絕不寬貸。

陳菁徽起底陳其邁挺李有財選市議員照片。（圖／翻攝陳菁徽臉書）

陳其邁也批評陳菁徽，用李有財在臉書變造、合成的照片，惡意連結、栽贓抹黑，他對此非常不以為然，也會提告，遏止這種惡質的政治抹黑操作。如果按照陳菁徽委員的邏輯，她之前曾因洩露病患個資被判刑入罪，如果網路上有人也利用合成照片或與她的合照來連結陳菁徽委員，在同樣邏輯下，是不是也可推論這個人力挺陳菁徽委員洩露個資的行為？這種邏輯根本不通，顯然是惡意連結、抹黑。

陳其邁說，他和李有財里長素無往來，如果網路上任由人變造合成照片，就誣指他力挺某人，這種政治操作應該適可而止。另外，李有財某個活動有民進黨籍民代參與，但當天在場也有國民黨議員。按照陳菁徽的邏輯，難道國民黨也同樣力挺該位里長傾倒垃圾的行為？

對於高雄市府喊告，陳菁徽回嗆有夠暖。（圖取自陳菁徽臉書）

陳其邁認為，回歸到公共事務的處理，當有人犯罪、違反法令，最重要的應該是要將其繩之以法，遏止犯罪，而不是惡意政治操作，對於陳委員這種惡意連結抹黑的邏輯，真的是讓人看了三條線。

