被陳菁徽爆曾挺垃圾山主嫌 陳其邁震怒喊告：看了三條線
高雄多處山坡地遭傾倒垃圾，主嫌岡山區碧紅里里長李有財父子遭羈押禁見，藍委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾力挺李有財，高雄市府駁斥並表態提告。陳其邁今天（22日）指出，陳菁徽的邏輯讓他看了三條線，並表示會提告遏止惡質的政治抹黑操作。
陳其邁表示，台南的生活垃圾被警察局、環保局發現之後就立刻偵辦，李有財等人昨天也被繩之以法，面對胡亂傾倒垃圾、破壞環境相關的犯罪，一律嚴查嚴辦， 未來不論是司法程序或求償，高雄市一定會用最嚴格標準嚴正執法，除惡務盡，他也再三強調，如果在高雄亂倒垃圾破壞環境，一定會嚴厲執法，絕不寬貸。
陳其邁也批評陳菁徽，用李有財在臉書變造、合成的照片，惡意連結、栽贓抹黑，他對此非常不以為然，也會提告，遏止這種惡質的政治抹黑操作。如果按照陳菁徽委員的邏輯，她之前曾因洩露病患個資被判刑入罪，如果網路上有人也利用合成照片或與她的合照來連結陳菁徽委員，在同樣邏輯下，是不是也可推論這個人力挺陳菁徽委員洩露個資的行為？這種邏輯根本不通，顯然是惡意連結、抹黑。
陳其邁說，他和李有財里長素無往來，如果網路上任由人變造合成照片，就誣指他力挺某人，這種政治操作應該適可而止。另外，李有財某個活動有民進黨籍民代參與，但當天在場也有國民黨議員。按照陳菁徽的邏輯，難道國民黨也同樣力挺該位里長傾倒垃圾的行為？
陳其邁認為，回歸到公共事務的處理，當有人犯罪、違反法令，最重要的應該是要將其繩之以法，遏止犯罪，而不是惡意政治操作，對於陳委員這種惡意連結抹黑的邏輯，真的是讓人看了三條線。
延伸閱讀
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇
其他人也在看
高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇
高雄岡山碧紅里里長李有財涉「月世界垃圾山案」遭羈押禁見，國民黨立委陳菁徽踢爆高雄市長陳其邁曾挺李有財，遭高雄市府指控抹黑要提告。對此，由泛藍議員組成「新藍圖連線」痛批，陳其邁除了震怒、不願解決環境問題，還選擇司法濫訴，若敗訴就永遠退出政壇。中天新聞網 ・ 12 小時前
陳菁徽起底垃圾山案主嫌 高雄市府喊告：栽贓嫁禍的惡質抹黑
高雄市燕巢區、田寮區多處山坡地遭傾倒垃圾，橋頭地檢署介入偵辦，鎖定幕後首腦岡山區碧紅里里長李有財，國民黨立委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾挺李有財。高雄市政府譴責陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑，並將依法提告守護清譽。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄月世界變垃圾山！羅智強：李有財背後有多大靠山？
高雄燕巢、田寮月世界一帶出現垃圾山，幕後主使、民進黨籍里長李有財父子遭羈押禁見。國民黨立委羅智強今天（22日）質疑，李有財等人背後是有多大的靠山，才敢如此膽大妄為、無法無天？無論怎麼破壞環境，只要與民進黨有好關係就沒關係。中天新聞網 ・ 19 小時前
控陳其邁挺月世界殺手被告 陳菁徽發聲了
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨李立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，陳菁徽回應，從一般的選舉經驗下，看到...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陳其邁提告 陳菁徽：市民同意自己的稅金用來替市長出氣嗎？
立委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出意見，不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽回應，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁市長出氣嗎？中時新聞網 ・ 1 天前
民進黨開除月世界垃圾山主嫌 醫酸：昨天還洗風向說是國民黨
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21日）晚間發聲明，火速開除李有財黨籍。胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，昨天還洗風向說是國民黨，現在又說馬上要開除黨籍，說法變來變去。中時新聞網 ・ 14 小時前
黃捷曬巧克力挺高市早苗 「1亮點」曝光掀暴動！
政治中心／江姿儀報導日本首相高市早苗上任以「台灣有事」論強力挺台，中方怒出手宣布禁止日本水產品進口。昨（20日）總統賴清德曬出午餐，大啖壽司跟味噌湯，以行動力挺日本盟友。不少台灣民眾加入聲援行列，民進黨立委黃捷也曬出「台日友好」紀念版巧克力，上頭印有高市早苗的頭像。照片曝光，在網路上引起轟動，網友瘋狂敲碗要求開賣。民視 ・ 1 天前
陳其邁遭指挺月世界涉案里長要提告！陳菁徽：有夠暖
[Newtalk新聞] 針對月世界垃圾山偷倒案件，國民黨立委陳菁徽指稱，高雄市長陳其邁力挺涉案的岡山區李姓里長，高市府將提告以守護清譽。對此，陳菁徽今（22）日直呼「有夠暖」，四年來放任文宣四處散佈使用，竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？她質疑，高雄市政府執迷不悟堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁出氣嗎？ 陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。 陳菁徽表示，一早看到高雄市府說要告自己，真的必須嚴肅地回三個字，「有夠暖」。她說，團隊發現李姓里長於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出數份文宣品，除了李有財本人之外，就是時任高雄市長陳其邁。陳市長面帶微笑，手握拳頭，這樣的動作，在所有選舉文宣當中，合理解讀即是力挺。 陳菁徽指出，高雄市政府試圖解釋，此為李姓里長自行合成照片，並未經過陳其邁同意。既然陳其邁從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，那為何四年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，然後竟然不是告盜用者，而是告檢新頭殼 ・ 23 小時前
高雄 濫倒垃圾遭收押 涉案里長停職
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，陸續遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。經查父子倆經營的侑鴻環保公司，自民國111年起共計14件違規案，挨罰65萬餘元，且目前仍有罰款未繳清。李有財也遭起底遊走藍綠之間，曾參選高雄市議員，還私自合成與高雄市長陳其邁合照，引發藍綠隔空互槓。中時新聞網 ・ 7 小時前
遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑
高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入；國民黨立委陳菁徽更在臉書指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來；市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。太報 ・ 1 天前
高雄垃圾山延燒！陳其邁喊告陳菁徽翻車 本尊秒殺：有夠暖
藍委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出監督意見，提醒高雄市政府應正視環境問題，而非只營造「市長震怒」的表面印象。不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，對此，陳菁今日也特地回應，開酸「一早看到高雄市府說要告我，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖」。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界垃圾山偷倒案！ 藍委爆邁力挺涉案人 高市喊告
高雄月世界垃圾山偷倒案件延燒，立委陳菁徽指控市長陳其邁「力挺涉案男子」，引發爭議。高雄市政府表示，相關照片經查為涉案李姓男子於2021年從網路擷取後自行合成，並未經陳其邁市長同意，雙方也無任何往來。高...華視 ・ 1 天前
綠：李有財疑涉高市廢棄物傾倒案 將依規開除黨籍
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。中央社 ・ 17 小時前
涉毀「月世界」變5層樓垃圾山 高雄4連霸里長收押禁見
高雄市燕巢區、田寮區交界處的知名景點「月世界」，近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出五層樓高的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，查出幕後主使竟然是高雄市岡山區的李姓里長父子，他們透過環保公司...華視 ・ 21 小時前
垃圾山主謀遭開除黨籍 他：民進黨切割大賽
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陳其邁為這事告陳菁徽 他：暴露自己心虛
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，前國民黨發言人鄧凱勛今（22）日直言，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
藍委指陳其邁力挺涉案里長 高市府斥抹黑將提告
（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄月世界遭棄置大量垃圾，國民黨立委陳菁徽貼文表示，陳其邁過去曾力挺涉案的岡山區碧紅里長李有財。高市府表示，陳其邁與李有財無往來，譴責惡質抹黑將提告。中央社 ・ 1 天前
觀影《大濛》重返白恐傷痕歷史 賴清德期盼齊說好台灣故事
大濛作為今年度備受關注的電影之一，以庶民的視角，帶領觀眾解開白色恐怖時期的歷史，一同重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。賴清德表示，正是這些創作者以電影帶領大家回望台灣歷史，為台灣人的共同記憶留下珍貴紀錄。他提到，自...CTWANT ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 21 小時前
金馬慶功／曾當李安一日學生！陳玉勳「不聽老師話」遭虧：有出息
由陳玉勳導演執導的電影《大濛》獲得本屆金馬獎11項提名，最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為最大贏家。典禮結束後，導演李安和金獎大師李屏賓一同現身《大濛》慶功宴，表示自己很替陳玉勳高興。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前