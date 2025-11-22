被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰

沈伯洋近日遭到大陸公安機關通緝。（圖／翻攝臉書／沈伯洋）

民進黨立委沈伯洋近日遭中國大陸公安機關立案偵查，儘管面臨通緝，他仍照常參與國際事務，並於21日晚間透過社群媒體公開表示，自己目前正出席在荷蘭海牙國際刑事法院舉行的會議，強調不會因此感到畏懼，並將持續推動外交工作，向國際社會傳達台灣立場。

沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場一致。

對於中國大陸對其立案偵查，以及近日針對網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發出懸賞通告一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日曾表示，凡涉「勾連外部勢力、謀『獨』挑釁」行為者將依法追究責任，並強調採取刑事手段是維護國家利益與兩岸和平穩定的「正義必要之舉」。

對此，沈伯洋認為，這些壓力手段對他個人以及台灣社會無效。他指出，近期社會上因部分法案通過而產生失望情緒，但他提醒民眾，應警覺這可能是對岸策略的一部分。他直言：「中國的劇本就是要讓大家失望，失望以後仇恨，仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼。」

他呼籲台灣民眾保有希望與堅定，並強調「這會是一場長期抗戰」。他表示，會持續拓展台灣在國際上的能見度，爭取更多民主夥伴支持，也希望自身的行動能鼓勵更多台灣人對未來保持信心。

