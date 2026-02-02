被集體指控奧客行徑！Melody吐心聲：虛心接受 經紀人發聲了

【緯來新聞網】女星Melody（劉恭顯）外型亮麗，節目上形象親民，傻大姐風格強烈，近日卻遭到不少網友指控是「服務業殺手」，種種奧客行徑讓人抱怨連連。對此，Melody虛心接受，但懇請大家不要刻意抹黑，而經紀人更表示不排除採取法律行動。

Melody被爆料私下態度差，是「服務業殺手」。（圖／翻攝自Melody Threads）

近日Threads上出現不少關於Melody的討論，包括航空業、餐廳、百貨業等，指控她的態度與螢幕上有落差，「我以前在高級餐廳也服務過她，超不客氣，不笑就算了不小心點錯菜會一直咄咄逼人超不耐煩」、「我喜歡她，但她在航空業風評很差」、「每次上班都在祈禱她今天不會來買東西」、「在餐飲業交手過，Melody真的很不OK」。

廣告 廣告

網路出現不少關於Melody的爆料。（圖／翻攝自Threads）

對此，Melody今（2日）在社群平台發文，坦言看到關於自己是「奧客」和「服務業殺手」的新聞，感到非常驚訝，因為平時沒有習慣看threads，今天早上特別去看了。對於很多的爆料，她無法一一回應，因為印象中不記得曾經發生過這些事，但她尊重每個人有個人感受的立場和權力，「所以如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省」。

Melody表示虛心接受。（圖／翻攝自Melody Threads）

Melody表示，接受大家有不喜歡她的權力，但懇請不要網暴、刻意抹黑，「我一直很清楚也很看重自己身為公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家（包括媒體朋友們）更多的時間和精力。祝你們這週順心愉快！」



Melody經紀人則表示，面對threads的爆料，若Melody過往個人行為曾經造成他人不舒服，觀感不好，全然虛心接受，也會自我反省。身為公眾人物，即便自己再注意，大家都有不喜歡的權力，但如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實，將保留法律追訴權利。

更多緯來新聞網報導

大胃王小慧一招買爆超商 揪麻由逛9大企業聯辦《循寶夠物節》

楊貴媚驚徐若瑄罹癌「少講話吧」 新片都還沒上喜翔已擔心票房