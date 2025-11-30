即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

資深媒體人陳揮文告別長達19年的廣播節目《飛碟晚餐》，他更在臉書透露是「被離職」，也因此外界更質疑是否為陳揮文先前批評國民黨主席鄭麗文有關。對此，鄭麗文今（30）日下午受訪時則笑說，不一定事事跟她有關。





鄭麗文今日下午前往台北參加黨慶，並在活動開始前接受媒體聯訪；記者問說，陳揮文告別主持19年的廣播節目，外界認為與對方批評鄭麗文才導致節目被收掉，請問鄭麗文的看法為何？

快新聞／被離職！陳揮文告別19年節目 鄭麗文笑了：不一定事事跟我有關

資深媒體人陳揮文。（圖／擷取自陳揮文臉書）

對此，鄭麗文則說，因為自己不便評論電視台或個別節目，自己以前也常和陳揮文同台，也尊重電台的決定，「也不一定事事跟有關啦，謝謝！」。

