被雷虎告Cheap慘了？！律師翻法條：10年以下徒刑、得併科2億元以下罰金

百萬網紅Cheap日前於一支影片中，大篇幅談論雷虎科技（8033），被認為影射其淪為特定股東的「金融操作工具」，還提及前國票創投負責人陳冠如過去的績效，引發關注。雷虎科技於12日傍晚發布重訊，以4點聲明嚴正駁斥，痛批Cheap惡意抹黑無人機國家隊成果，更警告言論已涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪；對此，有律師指出，證交法這條罪算是頗重的罪，可以處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。

Cheap遭雷虎科技提告，引發關注。（圖／翻攝自Cheap臉書）

雷虎科技發出重訊公告，嚴正駁斥「套利工具」說法，強調雷虎科技為台灣上市合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。YouTube媒體頻道Cheap影片指控雷虎涉及「先個人買、再叫公司接盤」利益輸送情節，純屬惡意虛構。雷虎專注模型、無人載具及醫療器材的研發製造，絕非任何個人或機構的金融炒作工具。將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。

顏紘頤律師在臉書粉專發文寫下，Cheap要被告了，而且不只是告誹謗，還有證券交易法第155條第1項第6款的散布流言或不實資料操縱股價罪。

顏紘頤律師說明，誹謗罪就算了，但證交法這條罪算是頗重的罪，可以處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。因為是擾亂金融市場穩定的罪，傷害投資人權益影響深遠，所以刑度才會這麼重。

顏紘頤律師提到，很多網紅為求關注，常常口無遮攔，不懂裝懂，總以為有言論自由的大傘可以撐住，沒想到「飯可以亂吃，話不可以亂講」的古訓其來有自，踢到鐵板也是早晚的事。希望Cheap能記取這次的教訓，不要再亂講話了。

