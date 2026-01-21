被電子業耽誤的情歌王子？金寶許勝雄尾牙深情開唱 全場暴動喊安可

財經中心／師瑞德報導

金寶集團旺年會今（21）日嗨翻南港！董事長許勝雄化身情歌王子，深情獻唱〈相思雨〉並加碼〈月亮代表我的心〉，引發全場手機燈海大合唱。員工自組「金寶大樂團」實力驚艷許效舜，直呼應成立娛樂事業部。現場席開360桌，享用君品龍蝦鮑魚宴，氣氛溫馨熱烈。（圖／記者師瑞德攝影）

代工大廠金寶電子（2331）今（21）日於南港展覽館盛大舉辦歲末聯歡晚會，席開360桌氣勢磅礡。不過今晚最讓數千名員工瘋狂的，不是千萬獎金，而是董事長許勝雄罕見展現的「鐵漢柔情」！許勝雄親自登台獻唱經典台語情歌〈相思雨〉，深情款款的嗓音與平時在商場上運籌帷幄的霸氣形成強烈反差，瞬間融化全場同仁的心。一曲唱畢，台下員工意猶未盡，全場更有節奏地狂喊「安可、安可」，瘋狂慫恿老闆再來一首，場面嗨翻到最高點。

老闆沒架子加碼〈月亮代表我的心〉 南港變大型KTV

面對員工的熱情攻勢，許勝雄展現極致親和力，大方拿起麥克風回應：「好！既然大家這麼開心，那就再來一首！」隨即加碼獻唱國民神曲〈月亮代表我的心〉。當熟悉的旋律響起，全場360桌員工有默契地開啟手機手電筒，南港展覽館瞬間化為一片溫馨星海，台上台下齊聲大合唱。這一刻，沒有上司與下屬的距離，只有凝聚在一起的金寶大家庭，溫馨又沸騰的畫面成為今晚最動人的一幕。

員工組「金寶大樂團」出道 許效舜驚：快成立娛樂事業部

不讓董事長專美於前，今年晚會更捨棄外聘大咖藝人，由員工自組的「金寶大樂團」強勢壓軸！這群平日在產線與辦公室打拚的科技人，一上台瞬間化身搖滾巨星，專業級的演奏與爆發力十足的嗓音，讓見慣大場面的主持人許效舜都聽得目瞪口呆，當場在台上大喊：「金寶的同仁實在太有才華，我看公司乾脆正式成立『娛樂事業部』，連經紀合約都可以直接簽一簽！」超高評價引發全場尖叫，笑稱金寶根本是被電子業耽誤的唱片公司。

君品五星外燴極致寵客 爽吃龍蝦鮑魚配搖滾

為了慰勞員工一整年的辛勞，金寶今年大手筆將「君品酒店」五星廚藝團隊直接搬進會場。當台下員工大口品嚐「沙律龍蝦」、「麻油菌菇鮮鮑魚」與「樹子甘露蒸龍虎斑」等奢華大菜時，耳邊傳來的是自家樂團的熱力搖滾與董事長的深情歌聲。餐後更是一人一杯哈根達斯冰淇淋，讓不少員工直呼：「嘴裡吃的是五星級，耳朵聽的也是五星級，這場尾牙真的太享受！」

