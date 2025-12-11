被韓入境卡標為中國！他揭李在明玩兩面手法

▲韓國在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」。（圖／翻攝自電子入境申報網站）

[NOWnews今日新聞] 韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。對此，外交部已宣布全面重新檢視台韓關係，總統賴清德也公開表明態度，盼韓國尊重台灣人民的意志，而政治學博士王智盛昨（10）日分析，外界認為韓國李在明政府親中，但在韓國電子入境卡部分，國家地區可以選台灣，入境地台灣又被標為中國，這樣手法反而是兩面不討好。

廣告 廣告

王智盛昨上《台灣向前行》指出，韓國電子入境卡上可以選擇「國家／地區」為台灣，但在「入境地」、「入境來源」的部分，又把台灣標為China，但又和香剛、澳門被標為China P.R.有所不同，其實很多國家會選擇在「國家」部分多加一個「地區」，就可以各自解讀台灣是國家抑或地區，但李在明刻意做出這種區別，因為他一方面是不敢得罪中國，心裡又知道台灣跟香港、澳門不一樣，但這樣北京看了不高興、台灣也不開心，反而兩面不討好，且也讓外界質疑李在明是否在未來，會出現更多類似的手段。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

劉寶傑炸裂開嗆馬英九「賣台」！怒轟他這2件事變了：非常惡劣

「國民黨很爛、民進黨更蠢」！劉寶傑崩潰喊：已無路可走

國台辦自爆？陳斌華被問到結巴！沈榮欽：他點破國民黨顛倒黑白