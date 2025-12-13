被韓國瑜笑虧「奧運金牌動作慢」 李洋高EQ稱幽默：下次會更早避免被堵

政治中心／綜合報導

被韓國瑜笑虧「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，李洋受訪親回「覺得韓院長蠻幽默的」。（圖／翻攝畫面）

立法院長韓國瑜11日召開黨團協商，這也是運動部部長李洋上任以來首次參與，當時會議室門口擠滿人而無法進入，韓國瑜見李洋頻未出現，笑虧「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，對此，李洋12日在臉書回應說「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！」今（13）日李洋出席活動被問到此事，他表示「感謝韓院長以幽默的方式帶過」，下次會更早避免被堵。

李洋上午出席出席「114年宏道獎頒獎典禮」活動，被問到朝野黨團協商，被韓國瑜唱名還被虧「奧運金牌怎麼動作這麼慢？」一事時，回應表示，他很感謝韓院長以幽默的方式帶過，當天被堵在門外，後續如果有相關會更加早的在門外，避免被堵在門外的可能性，並強調「我覺得韓院長蠻幽默的，我自己是覺得蠻幽默的。」

明年三月WBC經典賽，日籍投手山本由伸將會參賽，李洋被問到相關問題時回答表示「我想我們中華隊選手都會盡全力拚戰」，至於備戰WBC部分，李洋說，自己跟中職會長蔡其昌有去了解這部分，「我們台灣會盡全力去拚戰到底，身為運動部絕對盡全力去支持我們選手去拚戰！」

過去的搭檔王齊麟將要結婚，是否有甚麼話要對他說？李洋則是賣關子表示，「我當天會到場所以祝福的話就留給當天。」受訪結束時，李洋還很有禮貌的跟大家鞠躬致意，才進入會場。

運動部長李洋受訪結束，還禮貌性的鞠躬致意。（圖／翻攝畫面）

