被韓國瑜誇像白雪公主會樂一整年！鄭麗文談習近平致詞：兩岸存在許多歧異

鄭麗文被韓國瑜誇，像白雪公主一樣。 圖：國民黨提供

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平表示，兩岸同胞血濃於水，祖國統一歷史大勢不可阻擋。對此，國民黨主席鄭麗文今（1）日表示，兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異。另外，她也透露，立法院長韓國瑜稱她「像白雪公主一樣」，讓她笑得直說，會樂一整年。

總統府今上午在府前舉辦元旦升旗典禮，鄭麗文也有參與，並透露，她在總統府接待室遇見韓國瑜，韓還稱讚她「主席，妳像白雪公主一樣。」她也笑稱，她當時跟韓說，第一天就聽到有人說她是白雪公主，她會樂一整年。

廣告 廣告

鄭麗文並說，韓國瑜的意思不是顏值像白雪公主，而是因為接待室裡面全部都是男生，萬綠叢中一點紅，而她是唯一的女生。

另針對習近平稱「祖國統一歷史大勢不可阻擋」，鄭麗文在國民黨升旗典禮後受訪表示，尊重對岸有對岸的期待、政策與立場，但兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異。

鄭麗文指出，「在台澎金馬的我們，有不同的生活方式跟制度」，希望能夠透過對話跟交流來化解歧異、認識彼此，兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至在很多重大議題上合作，相信也可為人類社會做出積極貢獻。

媒體也問，民進黨秘書長徐國勇批「九二共識」是自欺欺人，鄭麗文則說，九二共識就是「兩岸同屬一中」，這無庸置疑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2027中共攻台？賴清德指2026非常關鍵：必須做最壞打算、最好的準備

謝步智觀點》「正義使命」美中台都怕擦槍走火! 解放軍為「這2事」找下台階