被音樂耽誤的電影人！「董事長樂團」鈞董宣布成立台語創作學院

董事長樂團貝斯手鈞董近來成立「台灣董仔台語詞曲創作學院」。（獨一無二娛樂文化提供）

致力於台語推廣不遺餘力的「董事長樂團」近來動作頻頻，主唱吳永吉（吉董）才剛發行以礦工故事為主題的個人台語專輯，貝斯手鈞董也隨即成立「台灣董仔台語詞曲創作學院」，更跨界執導短影集《閃帥棒球隊》。鈞董在片中展現驚人的影像才華，除了為吉董的歌曲〈礦工兄弟〉MV掌鏡展現兄弟情，更被網友戲稱是「被音樂耽誤的電影人」。

鈞董透露，早在成立樂團前就曾在廣告公司任職，累積了深厚的拍片底子。這次為了推廣台語文化，他不惜在低成本預算的限制下親力親為，甚至在YT成立「大台台語台」頻道，希望透過多元影音內容，強化國人對母語及民族認同感的重視。

由於預算極度侷限，鈞董這次徹底發揮「校長兼鐘聲」的精神，從編劇、導演、攝影、剪輯到配音、配樂全都一人包辦。他感性表示，這份堅持是受到吉董身上的「三鐵精神」啟發：「我明白自己不會是第一名，但再辛苦也會堅持到底完成作品。」這份熱誠也感動了不少圈內好友，許多藝人甚至主動提出無償演出，只為支持這部深具意義的作品。

