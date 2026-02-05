被預言是2028「最大公約數」 蔣萬安：我心裡最大的就是台灣人

台北市長蔣萬安。台北市政府提供



隨著2026年九合一選舉腳步逼近，政壇目光也逐漸延伸至2028年總統大選。資深媒體人吳子嘉近日在直播節目中點名蔣萬安，說自己要大膽預言，蔣是當前政壇「最好的總統人選」，若能在2028年勝出，台灣將「完全不一樣」，甚至迎來「光輝十年」。

吳子嘉在直播中分析，蔣萬安具備美國與中國雙方都能接受的領袖特質，是現階段台灣政壇的「最大公約數」。他指出，相較於賴清德總統被外界視為較為傾向美國、對中國態度強硬的「極端型人物」，蔣萬安的背景與形象在兩岸與國際關係上更具戰略彈性。

吳子嘉進一步說明，美國方面相信蔣萬安不會出賣台灣利益，而中國方面則認為蔣不會推動台獨路線，這種平衡特質，正是台灣在當前兩岸僵局中可能的解套關鍵。他也強調，2028年總統大選的重要性，遠高於2026年的地方選舉，對台灣未來走向具有決定性影響。

此外，吳子嘉也高度肯定蔣萬安的個人條件，包括擁有美國律師執照、中英文流利、學養完整，認為其整體素質符合國家級領袖所需，並直言若由蔣萬安領導，台灣有望迎來長達十年的穩定與發展期。

對於被吳子嘉點名他是「美中最大公約數」、2028年的潛在人選，蔣萬安今（2/5）日上午出席南港展覽館動漫展開幕活動時受訪，僅表示，「我心裡面最大的，就是台北市民、台灣人民，沒有要越分際」。

