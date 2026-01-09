被餐酒館耽誤的浮誇系美味提拉米蘇！

一直想吃吃看這間的浮誇系提拉米蘇，太可愛了吧！吃起來也的確美味，很有質感，根本是被餐酒館耽誤的提拉米蘇（笑），除此之外氣氛也挺好，用了些花花草草布置，帶點唯美浪漫，平日中午的義大利麵套餐尤其受附近上班族的歡迎。

《Hërs biströ她/的餐酒》是松菸、大巨蛋附近的餐廳，店面不大，但位子間不擁擠，幸好我們有先訂位又提早來，平日中午很多上班族來吃飯，過了十二點就客滿了。點了兩份套餐跟一份我心心念念的提拉米蘇，每次拿到的裝飾不一定，雖然今天的提拉米蘇不是我看過這間店最可愛的，但這樣也可以啦，還是很浮誇。

辣奶油泡菜雞丁蛋包飯

蛋包好吃，水嫩又柔滑，香嫩嫩的雞肉也好吃，附餐紅茶蠻解渴，有點像摩斯的紅茶，湯則是玉米濃湯，挺濃郁，柔柔甜甜的很舒服 。

清炒白酒海瓜子義大利麵

炒得夠味，麵條有帶上蒜香跟海瓜子的鮮香，咬起來挺有嚼勁，不時還會吃到ＱＱ脆脆的菇，整個口感蠻豐富。

土地（提拉米蘇）

本來只是因為太浮誇了就想吃吃看，沒想到這甜點兼具美貌跟味道啊！滋味很有深度耶，不是只用小裝飾來應付一下而已，份量也夠兩個人吃。

表面有苦香可可粉跟巧克力餅乾碎，鋪在表層就像名子「土地」一般，還加了兩隻可愛的小動物，中間則是厚實迷人的濃醇奶香，最底還有一層濕綿的蛋糕，一口咬下，哇，有個酒之類的液體感自蛋糕體榨入口中，好好吃喔，是這個甜點的好吃重點，而那爆入口中的酒香十分溫和，不會太過強烈，令人頓感一股成熟優雅的情韻，強推！

Hërs biströ她/的餐酒在哪裡？

地址：臺北市信義區忠孝東路四段553巷22弄4號

