被館長反擊「討2千萬封口費」嗆恐嚇！大師兄親回：即將有更猛爆料

娛樂中心／李紹宏報導

成吉思汗健身俱樂部前元老李慶元對館長陳之漢的毀滅式爆料，事件越演越烈。雖然館長對指控全盤否認，但李慶元實在看不下去，今（15）日晚間再次震撼發文，強調自己多年來在公司負責協調大小事，如今卻被館長恐嚇。他強調，是館長主導了健身房到蛋捲店等所有事業決策，為了證明清白，他將公開所有錄音檔及內部資料，誓言揭露真相。

館長遭李慶元等人毀滅式爆料，引發熱議。（圖／翻攝自臉書）

遭抹黑恐嚇心寒！李慶元等人揭館長「主導所有事業」

李慶元表示，自己長期都在處理一些奇奇怪怪的問題，導致他無心也無力待在健身房，因此對館長提離職，不過當時館長極力慰留，因此作罷。後來館長說要開便當店，請李慶元幫忙，因此他不只要顧便當店，偶爾還要當館長貼身隨扈。

李慶元說，「其實便當店跟蛋捲店，都是陳先生（館長）說要經營的，而不是像他在網路上說是開給我的」，但因為基於情分，所以當時沒有反駁館長，同時又在心中感到相當委屈，「其實經由這幾年的感受，我對陳先生已經產生很多疑問，到底陳先生是我原本當初認識的他嗎？」

李慶元更提到，館長出國後，「遇到小偉來找我，跟我說了你們夫妻要小偉做的這些事情，當下我也傻眼，我只跟小偉說，等陳先生回國後我帶你跟陳先生碰面，當面把這個結解開」。李慶元表示，因為自己是公司最大主管，所以從中幫館長和小偉協調，結果卻換來館長的抹黑和恐嚇，讓李慶元相當痛心。

李慶元稱被館長抹黑，相當心痛，也強調一定會陸續公布資料。（圖／翻攝自李慶元臉書）

館長稱被討2000萬封口費？李慶元澄清內幕：會陸續公開證據

之前爆料中指出，館長涉嫌收受來自中國、澳門等地的資金，事後館長曾開直播反擊，「自己被對方討要2千萬元封口費」。對此李慶元澄清，「網路上你（館長）所說的3000萬，是本來就該退還給隱形股東的資金，這個是有單據的，我也有po上來，再來2000萬的事，是陳先生自己跟小偉討論出要補償的金額，這些數字我並無參與討論。」

李慶元心寒表示，「一開始處理小偉跟總監股金的事，我的角色就是幫忙協調，結果換來，你為了你網路良好的人設，反咬我恐嚇？」也說會錄音就是知道館長有可能會用輿論力量來扭曲事件，「一些資料跟證據，我會陸續整理上傳，已確保我跟總監及小偉清白跟名譽」。

