被館長性騷？「小瑋」發聲了 否認討2000萬！嘆「當時很蠢、怕館長」

館長陳之漢被員工控訴性騷擾。翻攝自飆悍FB



網紅館長（陳之漢）近期陷入風暴，遭到成吉思汗健身俱樂部的3名資深員工一系列指控，其中甚至包括性騷擾等行為，對此其中被點名的「小瑋」，疑似本人出面在社群平台Threads發文澄清，該貼文表示，他並沒有跟館長討2000萬、否認勒索，他提到當時自己「很蠢、怕館長、需要生活」，所以才不敢說出被性騷擾的事情。

成吉思汗昔日資深員工「大師兄」李慶元日前公開錄音檔，指控館長要求員工小瑋拍下體照給館長夫妻倆助「性」，甚至還要求小瑋與館嫂發生關係等指控，不少昔日部下陸續抖出多項內幕，輿論譁然。

廣告 廣告

自稱是「小瑋」的網友今天上午在Threads發長文，列出5點回應，表示要澄清外界不實指控。

性騷擾部分，小瑋稱已在錄音檔中已說明，不再多談，至於當時選擇沉默，是因為「當時的我蠢，也很怕他」，加上自己需要生活，且部分廠商資金尚未歸還，擔心若爆料會讓其他人蒙受數千萬損失。

外界指控小瑋稱曾向館長索討2000萬，小瑋也解釋，「你記不記得你答應過『你有一億我就有2000萬』，我沒有說因為你做那些事，所以要給我兩千萬」，並未將此作為和解條件或交換要求。

小瑋也向館長喊話，因身體不好離開公司，「照顧我的是鑒哥不是你」，選擇錄音是為了自保，館長「說話變來變去」的情況太嚴重，「我覺得我沒有任何對不起你。」

小瑋最後語氣沉重地向館長喊話，「你應該想想，為什麼大家離你而去」，大家給足館長面子，從沒人計較過什麼，「但是先計較的卻是你」。他坦言，被近期的冷言冷語逼到心寒，才選擇公開發聲，「做人不能忘本，現在的你可能被某些東西蒙蔽了你的雙眼。」最後，他還不忘提醒館長「快點把錢還給鑒哥」。

貼文一出，不少網友給出正反意見，相關串文在Threads上引起熱烈討論，相關串文已有60萬次瀏覽。不過該發文者是否為「小瑋」本人，則尚無法被證實，但相關討論仍是網路熱搜話題。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

護理女神大馬殞命…黃明志「攜毒」在房內 雪碧發聲「私人關係」全說了

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人