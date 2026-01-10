被館長要求「親自出庭」 賴清德回應了！

▲針對館長要求，賴清德應親自出庭作證一事，賴清德回應，「被告才需要出席吧！」（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 網路直播主「館長」陳之漢去年10月在直播時，公開喊出「把賴清德的狗頭斬下來」，檢方昨日依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴，館長則要求，賴清德要親自出庭作證。對此，賴清德今（10）日回應，「被告才需要出席吧！」

對於館長在直播中喊出「把賴清德狗頭斬下來」一事，新北地檢署昨日偵結，依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴；館長事後再度開直播強烈反擊，公開要求兩件事，不僅申請法庭直播，更點名賴清德「親自出庭作證」，強調若賴清德不出庭，這就是冤案。

賴清德上午在民進黨立委蘇巧慧等人陪同下出席「2026 AI人才年會」，會前被媒體問到此時僅回應，「被告才需要出席吧！」

另外，針對國民黨有意重啟國共論壇，賴清德說，因為國民黨尚未應證行程，據聞主席鄭麗文會對外說明，等她說明之後，再來了解。

