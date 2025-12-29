被館長點名 沈伯洋反擊了

民進黨團29日上午舉辦「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，圖為民進黨團副幹事長沈伯洋。（摘自民進黨團YT）

網紅「館長」陳之漢被爆在中國大陸簽下500萬人民幣代言合約，背後疑有中共統戰部親自操刀；館長反擊，自己就跟綠委沈伯洋或民進黨去大陸賺錢一樣。對此，沈伯洋回應，「請問我家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」要注意的是館長簽約經紀公司背後有無中國官方，這樣若做特定行為，可能違反《反滲透法》。

民進黨立院黨團29日上午召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。

針對「館長」簽500萬人民幣代言合約，被爆背後疑有中共統戰部操刀，館長稱與沈去大陸賺錢一樣？民進黨團幹事長鍾佳濱表示，投資詐騙很常見，館長過去也有在投資生意上被夥伴欺騙紀錄，倘若真的是國台辦操刀，也無法保證並非投資詐騙。

鍾佳濱提及，若真的是國台辦操刀的投資，會不會如同過去日媒報導中共介選，這樣跟對方合作的話，恐會犯台灣法律、吃上台灣官司。

沈伯洋指出，今天館長故意把此事跟他家人做類比，是一個類比不當，因為館長今天在中國要跟誰簽約、誰投資，這是他家的事情，但整件事重點不在於簽約，而是「簽約背後是誰」、「背後有無退役將領、國台辦身分」，這才跟國安有關，「請問我家人是跟王滬寧簽約了嗎？是跟解放軍簽約了嗎？」

沈伯洋說，館長販售東西屬於賣家，而他家的公司在厄瓜多、台灣當貿易商，屬於買家非賣家，「如果按照他們邏輯，這樣台灣所有消費者只要有買到中國製東西，都叫『賺紅錢』，那在座很多人都中鏢，若全部按照館長、凌濤、國民黨標準，就都叫『賺紅錢』，拜託館長別用此不當類比」。

沈伯洋強調，要注意的是，跟館長簽約的經紀公司背後除了單純「養套殺」外，有沒有中國官方在背後，「一但有中國官方在背後，他接下來如果做一些特定行為，可能會有《反滲透法》問題，這是他要小心的地方。」並非是要攻擊館長，因為要做什麼事情都是館長家的事，但必須提醒有無相關法律風險。

