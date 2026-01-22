被馬斯克罵白癡 瑞安航空推「白癡特賣」業績逆勢飛漲3％

瑞安航空執行長歐萊瑞近日與特斯拉執行長馬斯克槓上，順勢推出「白癡特賣」，讓公司業績攀升。美聯社



特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日舌戰歐洲最大廉價航空瑞安航空執行長歐萊瑞（Michael O'Leary），原因是瑞安拒絕在飛機上安裝星鏈系統，兩人互罵「白癡」。歐萊瑞腦筋一動，順勢推出「白癡特賣」，歐萊瑞21日感謝馬斯克，因為這一波活動讓過去5天業績成長2％至3％。

綜合外媒報導，歐萊瑞表示基於成本考量，瑞安不會使用星鏈為乘客提供免費網路，因為安裝相關天線等設備需要2.5億歐元（約台幣92億元），每年還要多付1億歐元（約台幣37億元）的燃料成本，而瑞安的乘客很少願意付費使用無線網路。

此舉點燃雙方戰火，歐萊瑞批評馬斯克不懂飛行和阻力，馬斯克則回嗆歐萊瑞是「蠢貨」，雙方互罵對方是「白癡」。馬斯克甚至在X平台發起投票，詢問網友要不要收購瑞安航空，雖然看起來向開玩笑，但仍有逾94萬人投票，超過7成贊成。

瑞安航空則推出「白癡特賣」，歐萊瑞說，馬斯克一番話讓瑞安航空過去5天的機票銷售增加2％至3％；為了感謝馬斯克，團隊將前往X公司位在都柏林的辦公室送出一張機票。

歐萊瑞坦言，馬斯克不是第一個，也不會是最後一個罵自己白癡的人，「但如果這有助於提升瑞安航空的業績，他可以天天罵我。」

