被騙光積蓄！彰化清寒男大生背信貸休學 想不開走絕路
詐騙橫行再度傳出憾事。彰化一名家境清寒的20歲劉姓男大生，在北部求學期間被騙光積蓄，還向銀行貸款。因為不想連累單親媽媽及2名妹妹，選擇在老家輕生。喪葬費用讓家人傷透腦筋，幸好公益團體「十方功德行善團」伸出援手，拿出10萬元幫助他們度過難關。
「十方功德行善團」創辦人陳永聰今（12/5）表示，劉姓男大生家境清貧、父親早逝，母親一人扛下全家生計，家中還有2名分別就讀大學及國中的妹妹。劉生努力考上台北的大學，半工半讀努力唸書希望扭轉命運，不幸遇上詐騙集團。
惡劣的詐團騙光劉生打工攢下的積蓄，還讓他背上銀行貸款，經濟壓力、自責讓他身心俱疲，一度被迫休學，後來轉讀夜校，但龐大的債務仍然重重壓在他身上。
劉姓男大生上周回到彰化老家，母親察覺兒子異狀，仔細詢問後赫然發現兒子遇到詐騙，但是劉生對於被騙金額及貸款數量卻絕口不提，最後劉生疑似不想拖累家人，選擇走上絕路。
原本就生活拮据的劉家，因為這個噩耗更是崩潰，母女3人手足無措，連喪葬費用都有困難。「十方功德行善團」得知消息，主動伸出援手，捐出10萬元善款協助辦理劉生後事。
陳永聰哀痛地說，近3年來協助處理的輕生案件，有超過10例是詐騙受害者，其中8成都是年輕人，因被騙而想不開，令人心碎。呼籲民眾遇到詐騙千萬不要自責、悶在心裡，積極向外界求助，不能放任詐騙集團為非作歹。
《太報》關心您，再給自己一次機會
‧安心專線：1925（24小時）
‧生命線：1995
‧張老師專線：1980
