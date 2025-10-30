被騙去當豬仔 中國3木工因不會打字遭退貨

▲今年9月，中國四川8名木工，因受「飯店裝修缺工」的招聘廣告吸引，一起被騙到柬埔寨詐騙園區，其中3人因不會打字，遭毒打一頓後逃過一劫，但有4人至今下落不明。（示意圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 電詐園區的問題困擾全球，又以亞洲地區最為嚴重，日本、韓國、台灣、香港都有人受害，中國也有很多原以為是出國賺錢的人上當，今年9月就有8名四川木工被騙到柬埔寨，其他3人因不會打字被「退貨」，僥倖逃過一劫，但有4人至今下落不明。

根據中媒《紅星新聞》報導，當初這8名四川男子，都是收到「柬埔寨金邊酒店裝修、招聘10多名木工」的訊息，覺得能結合自身專長，加上其中6人曾有出國從事相關工作的經驗，不疑有他便提出申請，抵達當地才知道被騙。

廣告 廣告

其中1名幸運獲救回國的陸姓男子透露，他們進入金邊後，發現原本想像中的「酒店裝修地盤」，竟變成高牆鐵網下的詐騙園區，「項目負責人」隨後更露出真面目，沒收他們的手機、護照，還暴力毆打他們。

其中3人因為不會打字，被打完後就遭到「退貨」送出園區，幸運拿回手機和護照返國。陸姓男子則先後被轉賣4次，陸續在5個園區工作過，最後是透過使用別人的手機，以社群軟體和家人聯繫上，家人前後共花費28萬人民幣，才終於讓他能脫身回國。

在當初一起被騙去的8人當中，有4人仍失聯，四川多地警方已立案調查。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

上千名韓國豬仔在柬埔寨！再捕57名詐騙園區韓籍幹部

被高薪騙去做詐騙！韓國豬仔目睹「活活打死人」滿手血洗不掉

被騙2200億台幣！韓國男今年愛情詐騙總額驚人 東南亞網戀詐欺