被騙好多年！傳聖誕紅有毒不能碰 醫揭真相打臉：這1類人才要注意

今（25）日是聖誕節，亮眼奪目的「聖誕紅」成為民眾選擇盆栽時的心頭好，雖然不少人認為聖誕紅的汁液有毒，不能觸碰，不過醫師指出，事實上並非如此，更破解迷思，點出「有乳膠過敏症」的人需要注意！

聖誕紅。（圖／資料照）

聖誕紅真的有毒嗎？

根據《優活健康網》報導，極緻皮膚科院長宋奉宜指出，聖誕紅（Poinsettia）原產於墨西哥，又名「一品紅」，屬於大戟科植物，和它同家族的植物有巴豆、綠珊瑚等。雖然聖誕紅汁液確實可能引起皮膚紅腫和過敏，不過要說到「毒性」，宋奉宜認為這是科學認知差異。

在美國毒物控制中心（National Capital Poison Center）整理的聖誕紅資料中，實驗顯示，即便攝取劑量高達1.25磅（相當於500到600片葉子），也不會造成致命危險。若孩童不小心誤食，大多也僅止於噁心、嘔吐或腹瀉等症狀。與其用「毒性」來嚇自己，不如將其視為一種具「刺激性」的植物更為貼切。

誰容易對聖誕紅過敏？

因此，聖誕紅並非一般大眾認知的「劇毒植物」，其引發的皮膚紅腫現象，本質上其實是針對特定族群的「過敏反應」。

宋奉宜說，根據臨床數據顯示，聖誕紅的汁液成分與乳膠結構相似，約有40％的乳膠過敏者在接觸後會產生過敏，像是紅腫、發炎或搔癢等症狀。這意味著對多數人而言，聖誕紅是無害植物。

約4成乳膠過敏者在接觸聖誕紅汁液後，會產生過敏反應。（示意圖／PIXABAY）

接觸聖誕紅汁液怎麼辦？

不過，如果過敏患者不慎觸碰到聖誕紅汁液，也不用驚慌，宋奉宜分享3招：

1.立即清潔： 迅速脫除受污染的衣物，並以大量清水沖洗受影響區域，避免殘留。

2.嚴防擴散： 清洗時應注意切勿讓汁液接觸到眼、口、鼻等黏膜組織。

3.物理防護： 若皮膚感到輕微刺癢，可適度塗抹具保護功能的隔離乳霜，減少過敏原進一步滲透肌膚。

同時提醒，若皮膚紅腫症狀持續擴大或惡化，應第一時間尋求皮膚科醫師協助，透過專業的抗敏藥物進行治療。民眾切記不可自行購買成分不明的藥膏塗抹，以免引發更嚴重的併發症或二次傷害。

