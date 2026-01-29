被騙婚？川男新婚夜被抓傷 發現妻精神藥物 法院：不准離

38歲呂先生平時在廣東上班，2024年9月經媒人介紹認識老家四川宣漢縣一名女子，兩人相處一段時間後舉辦婚禮，沒想到新婚之夜他就遭妻子毆打，婚後曾看到家中有她用來治療精神類疾病的藥物，懷疑她婚前有某種疾病但卻隱瞞，起訴離婚並要求返還11萬餘元(人民幣，下同)彩禮，但法院認定夫妻感情尚未完全破裂，判決不准離婚。

大風新聞報導，呂先生是系貨車司機，常年在廣東務工。2024年9月，經媒人介紹，他認識比自己小8歲的李巧，雙方先後在重慶、宣漢及廣東短暫相處，期間並未同住。2025年1月13日，兩人在宣漢縣領取結婚證，1月21日舉辦婚禮，共設約40桌酒席。

呂先生說，新婚當晚10時左右，當賓客都散去後，他和妻子回到他裝修好的新房，「然而令我沒有料到的是，當晚她竟用雙手狂抓我的臉，把我抓得流血。」他提供的視頻顯示，其面部有血跡。按當地習俗，次日他和妻子回門來到妻子娘家，「為了給她家面子，我謊稱自己是摔傷的，當時她母親還給了我2000元叫我到醫院去看一下。」幾天後，兩人再次因生活瑣事發生衝突，呂先生再次被抓傷，但未選擇報警。

呂先生表示，婚後兩人聚少離多，未建立穩定感情。2025年5月20日，他仍向妻子轉帳520元並寄送鮮花，希望緩和關係。2025年10月，他回到宣漢老家時，在家中壁櫃發現印有妻子名字的「利培酮片」，藥品適應症為精神分裂症相關治療，購藥時間為2025年8月。呂先生由此懷疑妻子婚前隱瞞病情，多次詢問未果。

2025年11月18日，呂先生向宣漢縣法院起訴離婚，稱雙方婚後未建立夫妻感情，並要求返還包括聘金及金飾在內的11萬餘元彩禮。庭審中，李巧否認其說法，稱雙方已依法結婚並共同生活，曾發生夫妻關係，不存在感情破裂，彩禮依法不應返還。

法院審理查明，呂先生在婚前後共向李巧及其家人支付現金、金飾等合計11萬餘元。法院認為，雙方依法登記結婚並舉行婚禮，婚後仍保持聯繫，呂先生在特定節日向妻子轉帳，表明夫妻關係尚有修復可能，感情未完全破裂。2025年12月15日，一審判決不准離婚，呂先生返還彩禮的請求亦不予支持。

「我本來想上訴，但我無力支付律師費。」呂先生說，當初支付的聘金都是東拼西借籌來的，甚至用信用卡透支了一部分費用，最近一段時間以來，他經常接到銀行催還款的電話，生活完全部打亂。

李巧母親受訪時否認騙婚，稱婚前已提醒雙方多了解，並表示女兒是否有病、是什麼樣的病，婚前呂先生是知道的。

