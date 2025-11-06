被騙怕了！民眾憂誤點詐騙連結 普發1萬不敢登記

普發現金依身分證、居留證尾數，分流登記，但有民眾坦言，擔心詐騙氾濫。（圖／東森新聞）





全民普發現金一萬元終於來了，已從昨天（5日）開始，依身分證、居留證尾數，分流登記，但有民眾坦言，由於詐騙氾濫，很擔心點到詐騙連結，寧願等晚一點到ATM或郵局領現金。

普發1萬開跑，目前以身分證、居留證尾數，分流登記，就有網友，在網路上，分享登記資訊，並且再三提醒，民眾要認清登記網址，避免被詐騙。

貼文引發熱議，有民眾留言，這網址是真的還是假的，被騙怕了，還有一票網友坦言，詐騙氾濫到，任何要個資的網址，都讓人害怕，更有人說，因為怕被騙，不敢登記，寧願到ATM或跑一趟郵局領現，也有網友提醒，詐騙很多，要小心這一萬元，變成別人的。

廣告 廣告

如果民眾不想使用，登記入帳的話，從17號開始，可以持金融卡，到各個合作金融機構ATM操作領取，24號開始，全國郵局營業櫃檯，也同步提供臨櫃，領現服務。

數發部也呼籲，民眾務必認明這次普發現金的，唯一官方網站，政府「不會」主動透過任何，手機簡訊或電子郵件，通知民眾登記或領取現金，更「不會」致電，要求民眾到ATM或，操作網路銀行，辦理任何轉帳作業。

更多東森新聞報導

川普出手推選舉改革！將限縮郵寄投票、強制驗證身分

老翁搶博愛座踢鐵板 一看身分證「秒安靜離開」

神明也敢騙！南投男撿到證件「紫南宮借600元」 下場慘了

