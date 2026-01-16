被騙800萬元還要再面交 警天羅地網逮2車手保住120餘萬元

cnews204260116a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

屏東縣恆春警分局員警，昨（15）日查獲1件假投資詐騙案，當場逮獲1名白姓面交車手，還有在附近接應的吳姓監控車手等2人，當場查獲詐欺贓款120餘萬元，人頭帳戶存摺3本、點鈔機1台及查扣奧迪豪車1輛（估值約150萬元)。恆春警分局表示，近日獲報有1名潛在被害人，疑似遭假投資詐騙了約800萬元鉅款，但仍執迷不悟，竟又要再面交120多萬元給歹徒，所以循線逮人揭破詐團騙局。

廣告 廣告

恆春警分局表示，分局長郭懷澤獲報後，立即責由偵查隊及各派出所員警，部署監控面交車手，就在被害人與詐欺車手相約面交時，當場逮獲1名白姓面交車手，並以優勢警力圍捕在附近接應的吳姓監控車手，當場查獲詐欺贓款120餘萬元，人頭帳戶、點鈔機及奧迪豪車1輛。

警方表示，員警深入追查發現，被害人疑似遇上網路詐騙，被詐團成員慫恿購買虛擬貨幣投資，這次詐欺集團又以須繳納保證金為藉口，要求被害人面交120多萬元。因款項巨大，面交車手甚至還自備1台點鈔機，以清點贓款。怎料法網恢恢，被警方部署重兵查緝，連前往接應的監控車手，都被一網打盡。

cnews204260116a16

警方表示，全案訊後，認為白姓、吳姓男子等2人涉嫌重大，將2人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦，並建議聲請羈押，後續將持續擴大偵辦。

恆春警分局長郭懷澤表示，詐欺集團會以「保證獲利」、「限時投資」等話術，欺騙被害人，並要求「隱瞞用途」及「保密」，讓被害人在匯款時，遭行員及員警識破。例如在金融機構提領大筆款項或匯款時，向行員假稱款項是支付貨款、裝潢費用或者購屋費用等等，不一而足。這都是詐欺集團為避免遭識破的伎倆，民眾切勿輕信投資虛擬貨幣及代操股票等，務必提高警覺。

照片來源：屏東縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

旺年會秀AI助理 林建涵：中保科是台灣最安心信賴的AI安防系統

64歲婦網戀直播主 來台團聚費30萬元警揭粉紅泡泡騙局

【文章轉載請註明出處】