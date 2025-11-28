被高市早苗忽悠了？邱毅：只有賴清德最挺

▲日本首相高市早苗26日在黨魁辯論時強調，自己是在具體事例的範圍內如實作答，日本沒有立場對台灣作出認定。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗月初一席「台灣有事將引發日本存亡危機事態」的發言觸動中國敏感神經，26日在黨魁辯論時強調，自己是在具體事例的範圍內如實作答，日本沒有立場作出認定，一番話被解讀為「向中國低頭、退縮」，不承認台灣獨立。對此，前立委邱毅今（28）日直言，很多人都被忽悠了，高市早苗一點都沒認錯，「現在只有賴清德最挺高市了。」

邱毅今日在臉書發文痛批，「自以為是狂妄倔強的高市，搭配上愚蠢魯莽的賴清德，硬把『台灣沒事』弄成『台灣有事』，中日紛爭再起，日本真成了『存亡危機事態』。」

邱毅表示，日本頭腦還清楚的人，越來越多人認同高市必須下台謝罪，但也不乏有人替高市說項，說高市的民調這麼高，既有高民意，幹嘛下台？「其實民意如流水，夾雜著操作的民粹，以及一般人隨波逐流的媚俗，民調真的可信嗎？」

邱毅指出，也有人說，高市接了川普的電話後已經改口了。她在國會受野田佳彥質詢時，不再強調台灣有事，就是日本有事，也沒有再胡扯軍事介入台海了，「其實很多人被高市給忽悠了，高市在戰術上緩和，戰略上可強硬如昔。她可一點都沒認錯，還計劃12月26日要參拜靖國神社。」

邱毅表示，「中國大陸這回看得很清楚，高市捅了馬蜂窩，此風波沒這麼容易了結，中國對日本的組合拳制裁不會停止，這可不是中國人得理不饒人，而是日本人實在太壞了。高市還在扯《舊金山合約》，還在扯『台灣地位未定論』，台灣明明白白是中國的一部分，為何高市不拿出1972年中日建交文件，照著念一念，一切不就清楚明白了嗎？」

邱毅痛批，倒是「琉球地位未定論」，才是該爭議的焦點，「日本多不要臉，明知琉球不屬於日本，既把琉球人當成次等人，又在西南三島部署導彈基地，要把琉球當成是中日戰爭的犧牲品，重演1945年冲繩保衛戰的慘劇。」

邱毅直言，「現在只有賴清德最挺高市了。他前天又說謊，硬編造大陸2027年要武統台灣，想借此製造戰爭焦慮，好通過1.25兆的國防預算，向美國狂買武器。觀察這筆巨款的使用，是用在2026到2033年，還是用特別預算，表示要舉債支付。」

邱毅表示，「賴清德極大可能2028年5月就下台了，甚至明年年底就跛腳了，他憑什麼決定2028到2033年的國防支出？他憑什麼保証2030年國防預算佔GDP比例會是5%？這次要看鄭麗文的堅持了，這是她上任國民黨主席的大考驗，希望她能夠為台灣人民看緊荷包，別讓我們三代人努力累積的家底，毀在敗家仔癩皮的手𥚃。」

