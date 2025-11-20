被高市早苗連累！北京日料店日籍老闆嘆：明年恐關門大吉

日本首相高市早苗7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的政治語言，引發北京強烈反彈。北京1家日本料理店業者也坦言，店內生意已遭到牽連。（圖／翻攝自《朝日新聞台》）

日本首相高市早苗7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的政治語言，引發北京強烈反彈。大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊；陸教育部16日也接著發布留學預警。對此，北京1家日本料理店業者也坦言，店內生意已被牽連。

據日媒《朝日新聞台》報導，受高市早苗引發的外交風波影響，北京日料店「東也」的49歲老闆谷岡一幸透露，店內在過去1週，共有12組、約40人的訂位遭到取消，約占全部預訂的一半。

他表示：「在中國消費本就低迷的情況下，又遭到這一波衝擊。明年是否還能繼續營業，現在可以說是站在生死存亡的交叉口上。」

針對19日又傳出中國宣布停止進口日本水產品的消息，谷岡一幸感嘆：「真的只能說遺憾至極。不只是我，還有許多客人都在期待日本海鮮能重新進口。」

對於中日2國當前的僵局，他心中也充滿複雜情緒：「維護國家利益當然很重要，但就我個人而言，我希望雙方都能冷靜一步，讓國與國之間能以理性態度處理問題。」

據悉，日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」時，已經卸下內閣總理大臣。因此高市早苗可說是首位在任內發表「台灣有事論」的日相。

對此，大陸外交部認為高市公然在國會發表涉台露骨挑釁言論。外交部發言人林劍也於14日指出：「日本的這些行動不可避免地引發其亞洲鄰國及國際社會的強烈質疑與關切。」

北京為此也陸續祭出多項反制措施，逼迫高市早苗撤回言論。首先是大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊。中國多家航空公司隨後也宣布，前往日本的機票可全額退費或免費更改行程。

接著陸海事局15日預告，將於17日至19日在黃海中部的部分海域進行「實彈射擊訓練」；陸教育部16日也發布留學預警，建議公民謹慎規劃赴日留學安排。

