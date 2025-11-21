被高溫偷走的童年 環團調查：夏天公園白天9成時間暴露熱傷害風險中

綠色和平與立委和代表、親子團體及兒少代表帶著由1000張親子照片組成的巨型照片牆，於環境部前舉辦陳情記者會。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕第30屆聯合國氣候變遷峰會(COP30)進入最後一天議程，環團今日發表最新調查，在抽查16座公園後發現，夏季公園白天有9成時間讓兒童暴露熱傷害風險中，呼籲政府正視兒少需求，並加強脆弱族群抗高溫對策。

綠色和平今(21日)與跨黨派立委和代表、親子團體及兒少代表帶著由1000張親子照片組成的巨型照片牆，於環境部前舉辦陳情記者會。

綠色和平與台南應用科技大學助理教授兼環境與應用研究中心副主任楊馨茹合作發表「被高溫偷走的童年II：公園熱傷害風險調查」，將每日熱傷害風險時數(WBGT)超過29度的時數定義為「熱傷害風險時數」，挑選16座位於六都、新竹縣市的新建或改建的熱門特色公園，並在今年6至8月上午9時至5時實測公園溫度，發現夏季公園白天9成時間處於熱傷害風險中。

楊馨茹進一步表示，其中有9座公園更是白天都處在熱傷害風險中，加上遮蔭不足，更有2座公園(台北大安森林公園、台南仁安公園)紫外線指數實測達到高量級，可能導致曬傷風險。

就讀國小六年級的兒少代表吳際也在記者會上朗讀出陳情信說：「現在極端氣候災難愈來愈嚴重，我住的冬山上星期一天就下了800公釐的雨。」目前政府對兒童的高溫應變措施，並沒有相關的預算及對策，希望政府可以提出應變措施，並重視兒少表意權，讓小孩在總統府氣候變遷委員會有發聲的機會。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，氣候變遷影響每個人，不過在國家氣候變遷調適計畫中投入大量的預算中，卻沒有將「兒少族群」列為氣候脆弱群體，呼籲政府重新修訂調適計畫並加速減碳，同時應整合跨部會、單位，讓負責相關公園、兒童活動空間建設的內政部、教育部等單位依循落實。

立委張雅琳表示，高溫已不只是讓孩子「覺得熱」的問題，而是直接壓縮奔跑、遊戲與探索世界的童年空間，呼籲政府須把孩子納入政策中心，孩子應該在政策制定過程中被看見、被聽見。

「高溫正在壓縮孩子的童年！」台灣基進黨秘書長吳欣岱說，身為醫師的她，最擔心的是兒童在高溫下比成人更快升溫、也更容易脫水。孩子不是縮小版的大人，在體溫調節與心肺耐受上都更脆弱，高溫造成的傷害不只發生在一個夏天，而是可能留下長期健康風險。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀也在記者會現場接下陳情書，並表示，全球致力將升溫限制在攝氏1.5度內，台灣也面臨氣候變遷帶來高溫衝擊，環境部將要求相關部會加速推動跨部會相關因應政策，守護兒少的未來。

台南應用科技大學助理教授兼環境與應用研究中心副主任楊馨茹(左前)表示，此次調查發現，夏季公園白天9成時間處於熱傷害風險中。(記者黃宜靜攝)

就讀國小六年級的兒少代表吳際(左)在記者會上朗讀陳情信，並將信交給環境部氣候變遷署署長蔡玲儀(右)。(記者黃宜靜攝)

