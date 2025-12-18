被高虹安問「何志勇是誰？」 本人明照常開參選記者會

國民黨前發言人何志勇19日將召開記者會，正式宣布參選新竹市長。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安因涉助理費案遭停職1年5個月後，昨天收到內政部的准予復職回函，今（18日）返回新竹市政府辦理復職手續，明年是否將再次投入新竹市選舉也備受矚目。而早已表態爭取國民黨新竹市長選舉提名的國民黨前發言人何志勇今也預告，明天還是會召開宣布參選的記者會。

高虹安涉貪案部分，二審被改判無罪後，何志勇昨發出一篇給高虹安的「自我介紹」文章，問候：「高市長，您好！讓我們先從一聲幸會開始，我是何志勇。」原因在於，高虹安17日被媒體問及，2026藍營的新竹市長佈局時，反問了一句：「何志勇是誰？」，何志勇表示，面對這突如其來的「點名」，他心中沒有一絲尷尬或不悅，反倒多了一份敬佩與相惜。

何志勇表示，這週五他將正式宣布參選新竹市市長，許多人問他關於「藍白合」或競爭對手的問題，他想藉此直接向高虹安也向所有新竹市民報告，他的參選，從來就不是為了擊敗誰？或是將任何一位特定的個人視為競爭者，這場選戰，他們要打敗的，是那些阻礙新竹進步的陳舊結構及思維；我他們要競爭的對象，不是彼此，而是那些正虎視眈眈、隨時準備超越新竹的國際城市。

面對藍營內部傳出，認為在新竹市長部分，為了「藍白合」應該禮讓高虹安連任的聲音。何志勇今受訪回應，他是同意「藍白合」的精神，但早在高虹安的二審宣布之前，他們就已經表態要投入明年的新竹市長選舉，也掛上了競選看板，希望透過不同的市政議題來凸顯出新竹市民期待改變的現況。

何志勇表示，他希望說透過這樣的過程，由不同參選人讓新竹市民能夠腦力激盪一下，看看到底這個城市希望什麼樣未來跟前景，他也會跟國民黨保持密切聯繫跟討論，看看之後怎麼做是最好的。

何志勇強調，他現在希望能有一個比較正式的溝通跟協調，這樣才能夠充分的交換意見，而他是國民黨員，當然他是尊重國民黨，但他剛才也說過，他們在高虹安二審宣判之前就已經參選，所以他目前還在這個參選過程中。

