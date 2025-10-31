被黃仁勳「點石成金」 南韓「炸雞概念股」今飆漲

輝達執行長黃仁勳（右至左）10月30日與現代汽車集團會長鄭義宣(左後)及三星電子會長李在鎔(左前)，在首爾一間炸雞店聚餐。路透社



赴南韓參加APEC經濟領袖會議的輝達執行長黃仁勳在南韓發揮他的小吃愛好者形象，和三星電子與現代汽車領導人一起造訪首爾一間炸雞店。店家今日受訪表示，因為黃仁勳等人光臨，客人立刻增加3成。另據彭博新聞報導，黃仁勳還帶動一波「炸雞概念股」上漲潮。

黃仁勳與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，30日在首爾高級地段江南的一家連鎖餐廳「Kkanbu Chicken」聚餐，共享南韓上班族最愛的組合「炸雞與啤酒」。消息傳出後，店門口聚集近千人圍觀。

廣告 廣告

韓聯社今日報導，「Kkanbu Chicken」一間加盟店店主表示，有了黃仁勳加持，客人至少增加3成。該名店主忍不住感謝說：「很感謝黃仁勳先生的認可…希望未來能在全世界更加有名氣，有更多顧客光顧。」

另一間加盟店老闆也說：「有些顧客看到黃仁勳光臨的新聞後刻意來光顧。營業額至少增加兩成。」還有店主一邊忙著接單一邊說：「昨天的銷售量是平時的1.5倍。」

不僅到餐廳用餐的人數變多，外送平台點「Kkanbu Chicken」的訂單也暴增，該店家在搜尋排名中名列前茅。

彭博新聞則形容，黃仁勳「點石成金」的能力擴及到南韓炸雞市場。雖然「Kkanbu Chicken」並非上市公司，一些與炸雞相關的南韓股票，上至家禽供應商下至炸雞店，股價都在今日大幅上揚。「Kkanbu Chicken」主要競爭對手Kyochon F&B的股價上漲兩成，家禽供應商 Cherrybro Co.股價狂飆30%。製作炸雞鍋具的 Neuromeka也跟著紅了一波。

更多太報報導

黃仁勳見李在明 宣布輝達將供南韓逾26萬Blackwell晶片

有片／黃仁勳「吃喝商場學」邀三星現代會長嗑炸雞 店外擠爆千人圍觀

公德心淪喪無視「神威」！馬港天后宮外沙灘垃圾堆滿地 居民憂離島負荷重