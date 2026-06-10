被黃國昌寫進新書！陳文彬：心情就像被狗咬到

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前彰化縣文化局長陳文彬昨(6/9)表示，民眾黨主席黃國昌在新書提到，自己曾「代表新潮流去跟他嗆聲」，這簡直是不入流的編劇文本，謊話連篇，難怪黃國昌當律師打官司老是打輸，而自己的心情也真是「哇咧，被狗咬到」。

前彰化縣文化局長陳文彬，翻攝陳文彬臉書

黃國昌近日出版新書《向光前行》，但內容卻引發諸多爭議，不少人都出面批評，包括前時力立委洪慈庸當年有沒有參與總統府抗議、密會前總統蔡英文、太陽花誰主導等等事件，不少與事件相關人員都出面指控，黃國昌在書中的說法，跟其他人大不相同。

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陳文彬昨日在臉書發文指出，黃國昌在書中提到，自己曾代表新潮流去跟他嗆聲，這段話根本是謊話連篇。

陳文彬還原當時狀況表示，2014年太陽花學運後，2015年5月14日，黃國昌透過一位朋友周馥儀，和他相約碰面，並希望他能代表時力到彰化參選。

陳文彬說，當下自己直言是民進黨員，不想給民進黨帶來困擾或傷害，而後黃國昌忽然冒出一句：「你是新潮流的？」陳文彬回應：「是，但今天談話跟新系無關，是他就個人思考，如何在當前社會發展出點力量」，隨後即結束對話，黃沒多說什麼，自己也不想多說。

陳文彬表示，離開後自己忍不住對周馥儀抱怨，認為黃國昌很沒禮貌，「剛剛談話哪有談到派系，黃國昌是戴著有色眼鏡在套話？大家參與社會運動這麼久，這樣很不誠懇」。

陳文彬說，後來自己返鄉以民進黨身分參選立委，後面的事情就不多說。但黃國昌在書中提到，「沈發惠在醫師林郁容家禮讓汐止選區給黃國昌選」，這件事，是自己陪沈發惠去，沒有什麼「一群新潮流的人」。

「黃國昌可能電影特效看太多，把一個人複製成一個籃球場那麼多人吧」陳文彬表示，這段故事，完全不是黃國昌書中的謊話連篇。現場還有林郁容在，很多事迄今現場都還有第三人證、事證在。而黃國昌如此作法，怪不得當律師打官司時老是輸。

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