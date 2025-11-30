被黃國昌空降人馬取代參選？民眾黨發言人李有宜宣布退黨「專注博班學業」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

台灣民眾黨發言人李有宜今（30）日宣佈辭去發言人及黨內財務監督委員職務，並退出民眾黨，強調將全力專注博士班學業，引起外界關注，是否因為本來有意佈局參選三蘆選區，卻被民眾黨主席黃國昌的「空降」人馬取代，最後只能黯然退出。

黃國昌有意參選新北市長，也藉此佈局民眾黨新北市議員選戰，希望在新北市議會取得3席以上組成黨團拓展政治版圖。包括板橋、中和、汐止、三蘆等區安排服務處主任，被認為是未來可能提名參選議員人選，還被稱為「四大金釵」、「黃系」空降人馬，其中三蘆主任周曉芸也已表態參選。

李有宜原也曾加入國民黨並爭取參選台北市議員，在初選及後來以無黨籍參選議員皆失利，被撤銷黨籍後加入民眾黨，並擔任柯文哲選舉辦公室發言人，在2024年也代表民眾黨參選新北三蘆區立委。

本就有意在三蘆五股選區參選的李有宜，選後也持續在地方活動並耕耘，此次卻未在黃國昌的佈局名單內， 若要繼續參選，在未來提名時就必須初選，被認為恐無法與「黃派」人馬競爭，可能是這次退出民眾黨的原因。

針對李有宜退黨一事，台灣民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，台灣民眾黨已在第一時間表達關心，祝福有宜早日完成學業。

