被黃山料踢爆「瘋狂追愛史」！陳玉珍「少女清純嫩照」曝光太震撼

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

作家黃山料的著作常蟬聯誠品書店年度暢銷冠軍，但近日被網紅拍片公審文筆爛，卻意外扯出過往曾爆料藍委陳玉珍的情史，連帶讓陳玉珍過往清純照片和玩交友軟體的過往再度曝光。

獲封藍營女戰神的陳玉珍，過往情史被挖出。（圖取自陳玉珍臉書）

黃山料近日被網紅「多米多羅」點名評論作品空泛、文筆差，有鄉民挖出黃山料2019年底發表的一篇文章，描述陳玉珍年輕時的一段感情經歷，稱她曾為了追求心儀對象衝到對方家門口，哭鬧敲門。陳玉珍10日親自受訪駁斥，強調當年是因男友劈腿，才會發生相關事件，批評黃山料拿別人隱私出來講實在不道德。

廣告 廣告

陳玉珍過往接受《中時新聞網》專訪，分享自己也使用交友軟體。（圖/資料照）

不過，過去陳玉珍受訪時，就非常大方承認自己玩過交友軟體，對使用交友軟體也侃侃而談，並大方分享自己在交友軟體的清純美照。她更透露最讓自己心動的對象，要頭腦清楚，並懂文學，最好能吟詩作對。

陳玉珍接受《中時新聞網》專訪，分享自己年輕時照片。（圖/資料照）

陳玉珍自曝自己初戀是美國人，兩人遠距離戀愛，因對方有其他交往對象而分手。她也表示，曾有個交往9年的男朋友，但兩人並沒有發生關係，最後對方家長希望兩人結婚，才發現「他不是真的愛我」。

而陳玉珍過往接受專訪時，也分享許多自己年輕時的照片，和現在立法院「女戰神」的形象天壤之別。

更多中天新聞網報導

金武烈認不是《鐵拳教育》第一人選 隔空向金南佶道歉

中央社大換血！李永得走人 「司馬文武」驚爆內定接任董事長

92家砂石場霸占國有地！監察院批國產署縱容「先占先贏」