被黃榮利嗆「愛灌水」！蔡易餘回這句酸爆

▲民進黨今日舉行嘉義縣初選政見發表會，蔡易餘狠酸黃榮利，不要只看藍白片面資訊。（圖／記者吳翊緁攝,2026.01.04）

[NOWnews今日新聞] 民進黨嘉義縣初選今（4）日進行政見說明會，邀請立委蔡易餘與議員黃榮利闡述對地方願景，在第一階段政見申論之際，蔡易餘先禮後兵祝福對手72歲生日快樂，但黃榮利不領情冷回，灌水習慣了，連地方建設經費、補助都可以灌水，現在連他的年紀都要灌水，強調自己身體狀況比40、50歲的人都還要健康；對此，蔡易餘反擊，黃榮利的許多質疑，都是用藍白的說法。

針對黃榮利對自己的生日祝福、連帶政績回嗆「灌水」，蔡易餘在受訪中表示，「基本上他剛剛說灌水我是滿頭問號，因為他是43年次，所以我並沒有灌水，這是正確的數字。」

廣告 廣告

蔡易餘強調，「我這十年來替嘉義爭取的預算，就如同我剛剛表列的，事實上都是有去很仔細的去對，那些預算是我實際、很扎實的有爭取到的，如果不是我爭取的這個，我們就沒有把它列進去。」

蔡易餘開嗆，黃榮利在政見發表會上提出的很多質疑，都很不專業，並且還是用藍白在用的問題反問他，這樣很不好，例如面對災害時如何加速復電的方案，是台電的董事長提出來的，結果黃卻說這是外行的說法，「 台電的董事長是不會外行的，所以我是覺得他不可以都只片面看藍白的資訊，然後把藍白的資訊拿來反質疑我，這會讓我覺得有一點無奈」。

針對黃榮利提及， 2023年的時候賴清德曾經告訴黃要選嘉義縣長，然而這樣的說法又被民進黨反駁，今天再次對於「禮讓」表示不滿一事，蔡易餘表示，「黃議員他跟賴總統有怎樣的原因，讓他退選這個我實在是不知道，而且我也覺得我也不用去知道，因為我非常的努力，在爭取這一次的嘉義縣長」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德緊張了？邱毅曝被這3人抓「致命把柄」：內行人透晰乾坤

柯文哲大復活「直攻2028」！學者分析4舉動揭盤算：企圖心很明顯

陳水扁「恐被抓回籠」新節目禁播！柯文哲嘆：每天趴趴走不是辦法